Un 2,4% de los niños y adolescentes, sin escolarizar

El 2,4 por ciento de niños, niñas y adolescentes en edad de escolarización no está incorporado a la educación formal, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec).

A ese resultado arribó el Indec tras un trabajo que dio a conocer en el marco del Día Internacional de la Alfabetización. El informe se desprende de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que se realizó durante el segundo trimestre de 2022 en 31 aglomerados urbanos.

La Ley de Educación Nacional 26.206 establece que la obligatoriedad escolar se extiende entre los cuatro años hasta la finalización de la escuela secundaria, es decir, un promedio de edad de 17 años.

De acuerdo con el estudio, el 97,6 por ciento de la población que cumple estas condiciones, que está conformado por un total de 6.753.000 niños, niñas y adolescentes, asiste a un complejo educativo, mientras que el 2,4 por ciento restante lo conforman 163.000 niños, niñas y adolescentes que no asisten a ningún centro educativo.

El informe se llevó a cabo basándose en una población total de 29.236.566 personas en 9.901.638 hogares, que viven en los 31 centros urbanos estudiados.

Según se informó, la “asistencia escolar más elevada se registra en los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares de clima educativo medio, alto y muy alto”, con porcentajes que van del 98,2 al 99 por ciento”.

Se trata ahí del promedio de la cantidad de años de escolaridad formal de las personas mayores de 18 años que viven en cada casa donde están los niños, niñas y adolescentes.

El trabajo arrojó que, en la población de 18 a 24 años que está conformada por más de 3,1 millones de jóvenes, el 50 por ciento asiste a un establecimiento educativo, siendo que el 72,1 por ciento se encuentra cursando un nivel de educación superior o universitario.

Sin embargo, la otra mitad que no continúa con sus estudios, solo el 55,2 por ciento cuenta con el secundario completo, mientras que el 2,7 por ciento, es decir, 43 mil personas, no cuentan con el primario completo. Este dato crece a medida que sube el rango etario: en la población de 25 a 29 años, el 2,5 por ciento tampoco terminó la escuela primaria, mientras que el 4,5 por ciento de las personas de entre 30 y 64 años no finalizó sus estudios iniciales.