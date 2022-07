Hoy comienza una campaña de documentación en Junín y localidades

La diputada provincial Valeria Arata, del Frente Renovador, Frente de Todos, en diálogo con TeleJunín, informó sobre la importante Campaña de documentación, para DNI y Pasaporte, que comenzará hoy en nuestro Distrito.

La legisladora anticipó que a través del Registro Provincial de las personas, esta semana que se inicia habrá un operativo grande de documentación, que arranca hoy, 4 de julio, en la Sociedad de Fomento del barrio San Jorge, en calle Posio y Betancourt, en el horario de 9 a 15 horas.

Según lo expuesto, el martes los agentes irán a la localidad de Agustina, en el Centro de Jubilados Santa Agustina; el miércoles, a Morse, también en su Centro de Jubilados; y el jueves y viernes, estarán otra vez en la ciudad de Junín, concretamente en la Sociedad de Fomento del Barrio San Cayetano, en calle Dorrego, al 1200.

Será una Campaña de documentación, para DNI y Pasaporte, dirigido a todos los ciudadanos que lo necesiten. La legisladora apuntó que en el caso de los menores, sus padres deberán llevar la partida de nacimiento, siempre que no sean nacidos en la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, acotó que el trámite para pasaporte tenía un costo de 4.000 pesos y era necesario llevar el DNI vigente.

Ley de Alcohol Cero

A propósito de la cantidad de accidentes que están ocurriendo por estos días, se preguntó a la legisladora sobre La ley de Alcohol Cero, impulsado por el gobierno provincial.

“El problema del tránsito en nuestra ciudad data de muchos años atrás, y no solamente es responsabilidad de quien conduce sino también del transeúnte de nuestra ciudad. Tenemos que estar lamentando víctimas todo el tiempo porque no cesan los accidentes. Todas las semanas nos enteramos que se pierde alguna vida y creo que tiene que ver con una cuestión de ordenamiento pero también de educación. No sé si la solución son cámaras o no cámaras, o multas o no multas. Sí sabemos que tenemos un problema de educación y por eso desde la Provincia de Buenos Aires nos estamos ocupando porque sabemos que la consecuencia es la pérdida de vidas”, manifestó Arata.

Según lo expuesto, la iniciativa presentada por el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, se refiere a una ley de Tolerancia Cero en el alcohol al manejar y estaba siendo tratada en la Legislatura.

“Es muy importante porque queremos cortar con la especulación de que ‘si me tomo un vaso, dos o tres total la alcoholemia no me va a dar’. La única manera de cortar con esa especulación es con una ley de alcohol cero cuando maneja”, afirmó Arata.

Mencionó que el 40 por ciento de los accidentados eran menores, por lo cual presentaron un programa que tiene que ver con Licencia Joven, que capacita a los chicos de los colegios secundarios en todo lo que tenga que ver con tránsito.

“Hablamos de educación para ordenar. Se les enseñan todas las normas de tránsito, son 9 módulos en 5to Año del Secundario, en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, puesto que pueden sacar la primera licencia de conducir con la autorización de los padres ya que son menores. Será una materia que estará incluída en la currícula escolar. Lo que se busca es que tengan interiorizado esta parte teórica que es tan importante para poder hacer las cosas bien cuando están en la vía pública. Igualmente el examen práctico también deben hacerlo como todos. Lo teórico se irá rindiendo por módulos, dentro del colegio”, explicó.

Alivio Fiscal

Respecto de la Ley de Alivio Fiscal, impulsada por Sergio Massa, aprobado en el Senado de la Nación la semana pasada, dando la media sanción que faltaba, la legisladora Arata explicó de qué se trataba.

“Es para monotributistas y autónomos, buscando dar un alivio a todos los trabajadores que producen en Argentina. Tiene un alcance a 4.500.000 de monotributistas y 140 mil trabajadores autónomos. De esos monotributistas 1.500.000 viven en nuestra provincia de Buenos Aires. Así que nos impacta directamente”, dijo.

“Como todos sabemos el monotributo es una manera de contribuir a las arcas fiscales. Es un impuesto simplificado que contiene la parte impositiva, la obra social y la seguridad social. Lo que se busca es aumentar los límites para no pasarse de categoría, beneficiando fuertemente a las categorías A y B, que fue una modificación que se le introdujo en el Senado. Obviamente estamos muy contentos porque entendemos que este es el camino para poder generar lo que venimos a hacer y llevarle un alivio a cada trabajador, aunque sabemos que no es suficiente porque la situación es complicada pero son pasos que tenemos que ir dando”, concluyó Arata.