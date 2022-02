Los precios de alimentos en Junín: en un año hubo subas de más del 100%

El relevamiento mensual realizado por Democracia arrojó sus resultados. En comparación con enero 2021, los precios en las góndolas de los supermercados juninenses registran notorias subas, y, en la gran mayoría de los productos y alimentos relevados, el porcentaje de aumento excede notoriamente a los registros de índices de precios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec).

En los días subsiguientes, el organismo nacional dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero. De acuerdo a las consultoras privadas, se registrará un alza cercana al 4% y, de esa manera, se superaría al índice del año anterior, que fue del 50,9%.

Cabe destacar que, en líneas generales, los precios de los productos relevados en el estudio superan la evolución anual prevista por el Indec en su último relevamiento, que detalló que la variación de precios respecto a diciembre 2020 fue del 50%.

Medición propia

Año tras año, Democracia realiza, de forma precisa, un control propio de los precios de determinados alimentos, cortes de carne, y de todas las frutas y verduras. Los registros son realizados periódicamente en supermercados importantes de la ciudad.

La metodología empleada en el estudio mensual consiste en utilizar una nómina de productos de primeras y segundas marcas, y realizar el relevamiento acorde a dicha lista y en los mismos establecimientos, como modo de guardar fidelidad a los registros obtenidos en los meses precedentes.

En esta oportunidad, se realizó un comparativo entre los precios en las góndolas de los primeros días de febrero 2022 y aquellos relevados en enero 2021, como modo de medir su evolución interanual, en comparación a los registros publicados por el Indec.

Alimentos

Sin dudas, el de los alimentos es el rubro que exige mayor precisión al momento de realizar el relevamiento, y es por ello que, al tener una nómina precisa de los productos y marcas incluidos en la medición, en muchos casos los desabastecimientos obstaculizan el registro.

En dicho sentido, es notoria la falta de stock de alternativas en ciertos productos básicos, como el aceite, azúcar y la leche. Comúnmente se observa en las góndolas la preeminencia de una única marca, lo que dificulta la comparación de los precios por parte de los consumidores. Precisamente en dichos rubros el aumento de los precios fue mayor.

El azúcar es un claro ejemplo de ello. En cada supermercado se expone una única marca, y su precio ha mostrado una tendencia alcista muy notoria. En el caso de la marca Chango, por ejemplo, pasó de costar $58,83 en enero 2021 a $118 en febrero 2022, lo que significa un aumento del 103%. Ledesma ha aumentado 74% en el mismo período.

En el caso del arroz, el paquete de 1 kilo de Molinos Ala aumentó 105% en un año (pasó de $69,44 a $142), y se registran diferencias de precios –de hasta $50- respecto a las marcas líderes.

Las galletitas continúan aumentando de precio por encima de la inflación. El pack de tres paquetes de galletitas Criollitas ya cuesta $175, y en comparación al precio de enero 2021 ($82) aumentó un 113%. En el caso del paquete de Don Satur, el incremento fue del 62%, y pasó de costar $48 a $78 en un año.

El papel protagónico es para los alimentos frescos, que transitan la alfombra roja del aumento de precios. De acuerdo al Indec, los lácteos aumentaron 61,3% en el último año, aunque los registros de Democracia indican que, en la ciudad, el porcentaje fue mucho mayor. Las principales marcas de yogurt registran incrementos mayores al 70% y, en el caso de La Serenísima, el yogurt firme de 190 gramos pasó de valer $83 a $142.

La leche se ha mantenido por debajo del porcentaje previsto por el organismo estadístico. En el caso de La Serenísima, el aumento fue del 24,8% (de $68,90 a $86) y Armonía, incluida en el programa Precios Cuidados, ascendió un 21% (de $51,25 a $63).

Respecto a la manteca, cabe destacar que el incremento ha sido el doble que lo registrado por el Indec. El relevamiento en los supermercados juninenses arrojó que el pan de 200 gramos de La Serenísima ha variado su precio en un 110% en el último año.

Sin embargo, no todos los alimentos han registrado fuertes incrementos. Entre los productos relevados en las góndolas, los fideos secos son los que han aumentado en un menor porcentaje en el último año. En el caso de Luchetti y Matarazzo, los paquetes de spaghettis de 500 gramos sufrieron solo un incremento del 15% y 28% respectivamente.

En la misma línea, varias marcas de yerba mate, en sus presentaciones de 500 gramos y 1 kilo, no han evolucionado al ritmo que el Indec calculó para el rubro, sino de modo mucho más desacelerado. Según la última medición del organismo, la categoría incrementó su precio en un 61% en el último año. No obstante, en los registros de Democracia, la mayor suba fue la de la yerba Playadito por 500 gramos, con un 35% de aumento respecto a enero 2021. En el caso de Taragüi, el paquete de 1 kilo solo ha aumentado un 6% en dicho período.

Otro caso similar es el del puré de tomate. Las primeras marcas, Arcor y La Campagnola, fueron incluidas en el programa Precios Cuidados, por lo que los incrementos no acompañaron al índice de inflación.

Carnes

De acuerdo a los registros de Democracia, los cortes vacunos son los grandes protagonistas en los incrementos de precios, y es notoria la diferencia en los costos entre los diferentes supermercados.

El minucioso relevamiento realizado arrojó que la mayoría de los cortes de vaca a la venta han aumentado su precio muy por encima de lo informado por el Indec para el período.

Mientras el organismo estadístico informó que las carnes aumentaron 60,2% en el último año, en los supermercados de la ciudad incluidos en el estudio la media de incremento fue del 79%. Los cortes que más aumentaron su precio fueron los más populares, y no solo los especiales.

En el caso de la cuadrada, corte empleado en la elaboración de milanesas, el kilo se consigue por $1234, un salto considerable (78%) respecto a enero 2021, cuando el costo era de $659. El peceto aumentó un 88% (de $789 a $1484), la nalga un 86% y la bola de lomo un 90%.

Prender la parrilla los domingos es considerablemente más costoso que el año anterior. El asado de tira fue el corte que menos aumentó en el período y, de acuerdo a los registros de este diario, la suba fue del 67%, pasando de $549 a $919.

Los demás cortes ideales para las brasas evolucionaron muy por encima de la media registrada por el Indec. La falda aumentó un 112% (de $277 a $589), el bife angosto un 170% (de $584 a $1579), la entraña un 83% (de $749 a $1374), el matambre un 88%, la tapa de asado un 71% y el vacío un 74%.

Otros cortes vacunos, como la palomita, la paleta y la tapa de nalga, se mantuvieron por encima del 70% de variación anual. En el caso del pollo, el aumento fue menor, con un 57% para los de calidad media, que hoy se consiguen a $210 el kilo.

Frutas y verduras

El de las frutas y las verduras es el rubro que presenta mayores obstáculos a la medición, sobre todo porque en los precios de venta al público intervienen variables como las condiciones climáticas, la estación, las cosechas, y la disponibilidad en el mercado.

No obstante, el relevamiento realizado por este diario en los días precedentes arrojó que, en el caso de las frutas, el mayor incremento de precios respecto al año anterior se dio en los productos de estación, precisamente los que mayor presencia tienen en las góndolas de los supermercados en esta época.

En el caso del durazno, el kilo se consigue por $349, por lo que, a comparación del precio de enero 2021 ($200) aumentó un 80%. El melón hoy se consigue a un precio 92% mayor que hace un año, y la sandía un 102%. La uva blanca pasó de costar $149 a $319, lo que significa un aumento del 114%.

Las frutas de cuatro estaciones tuvieron una evolución más próxima al 24% que estimó el Indec para el rubro. La naranja solo ha aumentado un 10% (de $89 a %99), la pera un 33% y la banana, 46%. Por su parte, la manzana red sale 80% más que en enero 2021.

La manzana verde bajó su precio en un 24%, y no es la única fruta que varió de ese modo. En el caso del limón, el precio aumentó ligeramente desde la última medición, pero respecto al año anterior hoy se consigue a un 50% menos.

Las verduras también han tenido saltos grandes en sus precios, superando, en muchos casos, el 100% de lo que valían hace un año.

En el caso de las de hoja, cabe señalar que sus precios se hallan profundamente supeditados a las condiciones climáticas, que son las que condicionan las cosechas. La acelga incrementó su precio en un 138%, en promedio. La lechuga, por su parte, también ha escalado, y, en el caso de la capuchina, donde se consigue más barato la suba fue el 123% (de $89 a $199). La variante francesa aumentó un 155% en el último año.

Preparar una ensalada también es notablemente más costoso que el año anterior, muy por encima de los porcentajes registrados por el Indec. En los supermercados relevados, el kilo de tomate redondo se consigue a $250, un 228% más caro que en enero 2021. El tomate perita ha aumentado 188% y la zanahoria 128%.

Otras verduras de consumo extendido también han registrado fuertes subas. El morrón rojo sale 125% más que en enero 2021 (de $199 a $449), y la remolacha 160% más (de $84 a $219). La berenjena, por su parte, ha aumentado 89% en promedio. La cebolla a granel se vende a diferentes precios dentro de los mismos establecimientos, lo que implica, de algún modo, una dispersión. En promedio, ha aumentado un 60% en el último año.

La papa y batata, base de muchas preparaciones, han tenido una evolución más moderada. En el caso de la papa, que se conseguía por $80 y ahora por $89, el aumento fue del 11%. La batata no varió su precio, y en algunos lugares descendió ligeramente.

El brócoli es una de las pocas verduras que hoy se consigue más barata que hace un año, dado que se abarató en un 25%.

No obstante, cabe destacar que los precios del rubro varían notablemente dependiendo de la boca de expendio, lo que indudablemente no ocurre de forma tan marcada en el caso de los alimentos envasados.