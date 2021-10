Dirigentes de la Cuarta participaron del acto de lanzamiento de Juntos en Tigre

Con la mira puesta en los comicios del 14 de noviembre y la intención de mantener la victoria que logró Juntos en las PASO, los candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, Facundo Manes y Graciela Ocaña, lanzaron ayer la campaña, en un acto que se realizó en el Club Náutico Albardon, de Tigre.

En el encuentro hubo una fuerte presencia de dirigentes de la Cuarta Sección, entre intendentes, legisladores, concejales, candidatos y referentes territoriales del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el Partido del Diálogo de Emilio Monzó y el peronismo republicano, de la mayoría de los 19 municipios de la Región, donde el frente opositor se impuso con claridad sobre el Frente de Todos, aunque aún está lejos de la elección de 2017, cuando se llevó cinco de las siete bancas en juego, escenario que buscará reeditar el mes próximo.

Desde un escenario 360, como es habitual en los actos de la coalición opositora, Santilli, quien encabeza la lista tras haberse ganado la interna, llamó a volver a “nuestra identidad” y “nuestros valores”, porque “los argentinos queremos trabajar, educarnos y vivir en paz”.

“Pasaron cuatro semanas de la elección primaria, cuatro semanas donde los bonaerenses y los argentinos dijeron basta, así no se puede seguir, nos cansamos de que no alcance la plata, de no tener laburo, de los problemas de la inseguridad, de vivir con miedo”, afirmó el ex vicejefe de Gobierno porteño.

Finalmente, al grito de “vamos juntos”, el candidato a diputado afirmó: “El 14 de noviembre tenemos una oportunidad histórica de ser dueños de nuestras vidas, de ser dueños de nuestro futuro, construyámoslo juntos”.

“Hay mucho dolor”

En el breve acto, realizado al aire libre, también habló Facundo Manes, quien perdió la interna dentro de Juntos, pero se ubica como tercer candidato a diputado en la lista que competirá en noviembre. “Estamos frente a mucho dolor, un país pobre que no está en vías de desarrollo frente a una pandemia, la mayor crisis de salud, una crisis económica, una crisis psicológica, una crisis educativa de décadas, una crisis moral. Hay mucho dolor y es lo que vimos al recorrer la provincia y cuando escuchamos a la gente”, observó.

En este sentido, el reconocido neurocientífico manifestó: “La sociedad se quebró por dentro, a diferencia de otras crisis que salía a manifestarse a las plazas, la gente se quebró. Somos un país con almas rotas, esta lucha no es por la elección, es la lucha por el alma de la Nación, por recuperar el sentido de la Nación, sentirnos parte de una Nación, es luchar por algo que nos excede, que no tiene que ver con nuestros intereses”.