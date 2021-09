En el contexto por la aparición de pumas en la Región impulsan campaña para evitar la caza

En el contexto de aparición de pumas en la región noroeste de la provincia de Buenos Aires, una campaña para detener la matanza de estos animales como trofeos de caza fue iniciada por diversas organizaciones de la Argentina y algunas de Chile, las cuales ya han obtenido 50 mil firmas para avalar la iniciativa.

La campaña comenzó desde el 30 de agosto último, cuando se celebró el Día Internacional del Puma, establecido con el fin de reconocer la importancia de conservar la especie e informar para promover su cuidado.

La iniciativa "No a la caza de pumas, Trofeos de sangre", que ya suma más de 50.000 firmas en Change.org, y tiene como fin detener su caza para trofeo, una actividad despiadada que está permitida, legislada y atenta contra la especie, que es una de las más perseguidas.

También se persigue "reconvertir los criaderos de puma que surten a los cotos de caza en espacios de protección y conservación de la fauna, entendiendo la oportunidad que representan para el desarrollo del turismo regional en este contexto de pandemia" e "incentivar el tratamiento legislativo de un marco regulatorio estable que impida la importación y exportación de trofeos de caza".

La campaña es encabezada por Pumakawa, Fundación Cullunche, Red Argentina Contra el Tráfico de Especies Silvestres (RACTES) y Humane Society International.

"Se busca visibilizar que el puma cumple un rol muy importante en el ecosistema por lo que tenemos la responsabilidad de protegerlos. Además, no es un felino que ataque a las personas, a menos que sea acorralado y no pueda escapar. Y sólo si se le priva de sus presas naturales puede atacar al ganado", señalan las entidades.

Otras ONG que adhieren a la iniciativa son Red Yaguareté, Foro Ambiental Córdoba, Fundación BIORED, Reserva Tatú Carreta, Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza

(ACEN), Parque Ecológico Urbano (PEU) Río Cuarto, Ecohouse Global, Cámara De Productores Ovinos De Córdoba (CAPOC), BIOGUIA, Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (CERNAR) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC), Fundación de la Tierra, Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC), Universidad Buenos Aires (UBA), y Fundación Coordinación de Felinos Silvestres Chile, Pumas Chile.