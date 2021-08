El Frente de Todos le "recordó" a Juntos el cierre de una escuela en Junín

La directora de la Escuela 17, Lorena González, cuestionó las declaraciones de los candidatos de Juntos y del intendente Pablo Petrecca quienes manifestaron defender la educación cuando “la segunda candidata a concejal es la responsable de haber cerrado la escuela Casa Huerta”.

González, directora de la escuela ubicada en cercanía del conocido Boliche Amarillo, afirmó: “Sin dudas tanto el intendente como todos sus candidatos tienen un doble discurso. Por un lado dicen defender la educación, aprovechándose de la situación de pandemia. Pero en los hechos, fueron los responsables de cerrar una escuela en Junín, que fue Casa Huerta”.

Y agregó: “Pero no sólo se quedan con haber cerrado una escuela, si no que a la persona responsable de hacerlo, la llevan de candidata a concejal en segundo lugar. Se trata de Emilse Marini, quien era la Jefa Regional de Educación y la que tomó la decisión de cerrar la escuela”, aseguró González.

Además, la docente, dijo que “desde el gremio SUTEBA hicimos seguimiento a todos los alumnos que iban a Casa Huerta y pudimos comprobar que todo lo que había prometido Marini no se cumplió. Había dicho que los chicos iban a ser reubicados en otras escuelas y eso no fue así. Todos esos chicos quedaron fuera del sistema educativo y fue responsabilidad de los que ahora dicen que defienden a la educación”.

Por último, Lorena González, dijo que “ni Petrecca ni los integrantes de su partido defienden la educación. Aprovecharon la pandemia y la imposibilidad de dictar clases presenciales para levantar esa bandera. Pero en realidad no les interesa, no nos podemos olvidar que María Eugenia Vidal dijo que los pobres no pueden ir a la Universidad”.