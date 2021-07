Expectativas por la realización de la 74° Expo Ganadera de Junín

Se confirmó la realización de la 74° Expo Ganadera de Junín, que tendrá lugar los próximos 13, 14 y 15 de agosto.

En diálogo con Democracia, el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking, confirmó la realización de la muestra y destacó las expectativas que genera la posibilidad de llevarla a cabo.

No obstante ello, destacó que “hay que ser cautos por la pandemia y los vaivenes que ha tenido con la suba y descenso de casos”, aunque reconoció que “ahora, con los datos, uno se ilusiona. La campaña de vacunación se profundizó mucho este tiempo, la gente tomó conciencia, además de las medidas, creo que hay un conjunto de factores que hizo que las estadísticas mejoren bastante”.

En ese sentido indicó: “Esto nos hace ilusionar con que se pueda hacer la expo ganadera. Probablemente la expo comercial la realicemos en noviembre. Este año se va a desdoblar ya que la expo ganadera no se puede hacer en noviembre, porque se venden reproductores y en noviembre es tarde para vender porque el período de servicio de los rodeos de cría es a partir de octubre”.

Frederking reiteró que “hay expectativas no obstante estaremos atentos a los protocolos, las leyes vigentes del momento, se cumplirá con todo lo que se requiera”.

“La expo Ganadera estará acotada a remate, exposición de angus y no mucho más. También la concurrencia estará acotada, y habrá además actividades virtuales”.

Por consultas e inscripciones los interesados pueden contactarse al mail sociedadruraldejunin@gmail.com.