Cuestionan que la flexibilización de la Fase 2 se decretó sin la consulta al Comité de Crisis

El Concejo Deliberante aprobó, ayer, por mayoría, la convalidación del Decreto 1774 del intendente Pablo Petrecca, referido a las autorizaciones de actividades no esenciales para funcionar con aforo en lugares cerrados del interior del local durante la Fase 2, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Como hubo empate en la votación (10 a 10) el presidente del Concejo Deliberante, Gabriel D’Andrea, desempató con su voto doble a favor de la posición del Juntos por el Cambio, bloque de concejales oficialistas.

Al respecto, la edil Victoria Muffarotto (Frente de Todos), tras la votación, hizo referencia a que dicho decreto se dictó sin consultar al Comité de Crisis formado por el propio Intendente y compuesto por integrantes de las mesas de Salud, Economía y Social.

“Por respeto a todos los que conformamos la Mesa de Crisis, el Intendente debería volver a convocarla, ya que desde el 31 de mayo no se ha vuelto a conformar. Haber tomado esta decisión aisladamente sin escuchar a la Mesa que durante este año y el anterior lo fue asesorando, me parece como poco prudente”, dijo.

“Quiero solicitar, para eximir de responsabilidad a este bloque (Frente de Todos), frente a la publicación y vigencia del decreto que, por lo menos, escuche al Comité de Crisis para recibir asesoramiento sobre cómo llevar adelante estas actividades”, señaló.

Debate

En la sesión de ayer, hubo un intenso debate sobre el Decreto del jefe comunal y las autorizaciones a actividades no esenciales para funcionar con aforo en lugares cerrados del interior del local durante la Fase 2, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

El concejal Marcelo García señaló que, este decreto, posibilitaba abrir actividades no esenciales a los juninenses, que abren sus puertas con limitaciones y protocolos sanitarios.

“La situación no es fácil para muchos de los que tienen su emprendimiento o comercio, o que tienen que vivir de esa actividad. Por el fracaso que tuvo la presentación de una ordenanza del Ejecutivo (en la sesión anterior) no aprobada por el Frente de Todos, las Cámaras y particulares de distintos sectores elevaron un proyecto de ordenanza. Estamos hablando de atribuciones inherentes al Concejo Deliberante como es la habilitación de actividades, entonces mediante decreto el Intendente se arroga funciones legislativas y, por eso, es que ahora se necesita la convalidación de este”, explicó García.

Por su parte el edil Maximiliano Berestein (Frente de Todos) opinó que el tema de la flexibilización de la Fase 2 ya se había tratado en la sesión anterior del Concejo Deliberante, entidad que ya había tomado una decisión (no lo había aprobado), por lo cual era “improcedente” y “una falta de respeto a la institucionalidad del Concejo”.

“No tenemos por qué aprobar o desaprobar un decreto municipal – sostuvo- por lo que también es improcedente”.

Seguridad jurídica

Al respecto, el concejal Javier Prandi (Juntos por el Cambio) dijo que se estaba convalidando un decreto del Ejecutivo Municipal, que ya ha autorizado a los comerciantes, gimnasios, jardines maternales y demás a poder trabajar con aforo.

Para Prandi, la convalidación del decreto por parte del Concejo Deliberante (por mayoría) le daba “mayor seguridad jurídica a los comerciantes”. Afirmó que, desde Juntos por el Cambio, habían sido “muy cautos con el tema sanitario en Junín”.

“Háganse cargo”

Melina Fiel (Juntos por el Cambio) afirmó que el Frente de Todos en la sesión anterior votó en contra de los sectores productivos “que quieren trabajar” y ya anteriormente habían roto la estrategia sanitaria de fases cuando flexibilizaron la Fase 4, como así también ya habían votado en contra de la esencialidad de la Educación. “Háganse cargo”, les dijo.

Por su parte, Cristina Cavallo, del mismo partido que Fiel, sostuvo que la estrategia sanitaria de Fases del Gobierno nacional no había sido efectiva, porque no había disminuido la cantidad de casos de infectados por Covid, ni la cantidad de muertos en este país, con más de 90 mil personas fallecidas, con bajo número de gente vacunada contra el Covid con dos dosis.

Carolina Echeverría (Frente de Todos), en defensa de la vacunación como una de las herramientas de lucha contra la pandemia, afirmó que Junín era uno de los distritos con más vacunados en la provincia de Buenos Aires. “Al día de la fecha tenemos un 78% de los inscriptos vacunados. Cuanto más vacunados estemos, cuanto más nos cuidemos, prontamente vamos a cambiar de fase”, destacó.

Al respecto el edil Rodolfo Bertone (Frente de Todos) a propósito de ayudar a los sectores no esenciales que quieren trabajar, recordó el proyecto presentado por su bloque para que el Intendente usara el fondo de más de 300 millones de pesos de superávit del año pasado, para sostener las actividades comerciales “que tan preocupados los tienen”. “Se podría haber ayudado mucho con eso, pero el Intendente "no rompió el chanchito", dijo.