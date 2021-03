Carlos Mansur: “Nunca votaría a Posse”

- ¿Cómo se está preparando el partido para la interna que se viene?

-Es una de las internas más largas que me toca pasar, porque se empezó a hablar de esto en marzo del año pasado, la fecha era en octubre pero debió ser postergada por la pandemia y finalmente será el 21 de marzo. Estamos trabajando en función de que salga todo bien, cumplir con todos los protocolos y, sobre todas las cosas, cuidar a la gente.

- En esta interna hay dos espacios representados en una misma fórmula, que es la de Juan Pablo Itoiz y Cristina Cavallo, pero a nivel provincial apoyan a dos candidatos diferentes. ¿Cómo se explica eso?

- Hace un año hicimos un acuerdo con Evolución Radical (el espacio que lidera Martín Lousteau). Transcurrido el tiempo, vemos que la candidata a vicepresidenta del radicalismo provincial es Danya Tavela (del Evolución), pero lo bueno de esto es que tuvimos la madurez suficiente para mantener lo que se había acordado en Junín. La unidad local se sostuvo.

- ¿Por qué no se pudo lograr consenso para apoyar la misma lista a nivel provincial?

- En lo personal, nunca votaría a (Gustavo) Posse. Yo me siento sumamente identificado con Maxi (Abad) y con Erica (Revilla) porque es gente que siempre estuvo en el espacio radical, nunca perdió la pertenencia.

- Más allá de la figura de Posse, ¿no cree que la otra lista también es radical?

- Hay un montón de gente radical y hay otros que perdieron la memoria o anduvieron deambulando por lugares distintos. Yo me quedo en el lugar donde estoy trabajando desde el año 2014, siempre estuve en el mismo espacio, conozco mi pertenencia. Eso no significa que yo no haga acuerdos con otros, pero siempre los voy a hacer desde mi lugar, no voy a cambiar las banderas. Yo no voté desde el año 2000 a la fecha con el peronismo ni con el kirchnerismo, siempre voté con el radicalismo.

- Más allá de quién gane, ¿qué cree que va a pasar con la UCR después de la interna?

- Si el radicalismo toma conciencia de la lamentable coyuntura actual, tiene que unirse, porque tiene todo para aspirar al poder. Como está el país hoy, lo último que queda entre la autocracia y la democracia es el radicalismo. Y dentro de Juntos por el Cambio.

- ¿Cómo está hoy la coalición de JxC?

- Creo que está bien, pero hay cosas que molestan: uno escucha que se miden candidatos a presidente o gobernador a gente del Pro solamente. Creo que el Pro está descuidando un poco a sus socios. En las encuestas miden a (Horacio) Rodríguez Larreta, a (Diego) Santilli, a (Patricia) Bullrich; en otra miden a Jorge Macri. ¿Dónde están los radicales y los de la Coalición Cívica, que tienen excelentes cuadros políticos? Me parece que la mezquindad que tuvo el Pro en esta coalición también nos llevó a la derrota.

- ¿Sigue pensando que el radicalismo no tiene el lugar que se merece en JxC?

- Absolutamente. A veces no es culpa del Pro, en ocasiones es responsabilidad de los dirigentes del radicalismo que se tiene que plantar y exigir lo que corresponde. Esto no significa romper ningún espacio, al contrario: siempre dentro de Juntos por el Cambio.

- ¿Cómo analiza en Junín esto que ve en JxC?

- Vi lo mismo, de hecho, he tenido serias discusiones dentro del espacio. No vi que el radicalismo haya tenido lo que le corresponde por lo que representa, por los votantes que tiene, por el cúmulo de gente que lo sigue. No vi esa representación en los espacios políticos: en el Ejecutivo nosotros tenemos solamente dos coordinadores: de Juventud y de Relaciones Institucionales.

- También tienen tres concejales.

- Sí, aunque el Legislativo es otro poder. No obstante, esto no es un reclamo, lo que tenía que decir lo dije en su momento. Hemos tenido discusiones pero nunca nos peleamos y la mesa de Cambiemos sigue en funcionando; a los tumbos, pero anda.

- ¿Esa va a ser la función de quien lo suceda a usted?

- Sin dudas. Tenemos muy buena relación con Juan Pablo Itoiz, más allá de que estemos en espacios distintos, y ambos tenemos el mismo pensamiento de que no fueron lo suficientemente generosos como lo fuimos nosotros.

- ¿Cómo ve el comportamiento de la oposición en Junín?

- La oposición tiene una bajada de línea muy vertical y, donde se opone, lo hace en todo el país y en todos los distritos. Y se oponen a todo, esté bien o mal, es el dogma de ellos.

- ¿Con qué sensación se va de la presidencia de la UCR local?

- Primero, de agradecimiento a toda la gente que me confió ese espacio y a todos los que trabajaron a destajo durante todo este tiempo para poner al radicalismo de pie. Creo que el radicalismo de Junín hoy es visible, por eso hay peleas e internas. Y es una visibilidad que el partido tiene en toda la Provincia, por eso muchos se quieren quedar con la UCR, y son los mismos que se escaparon en 2001 los que hoy quieren ser protagonistas.