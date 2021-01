El regreso a las aulas será a partir de un sistema bimodal con presencialidad y virtualidad

Con la campaña de vacunación para docentes y auxiliares a punto de comenzar, la vuelta a clases parece cada vez más cerca, de hecho, marzo será el mes clave para el regreso, según anunciaron autoridades provinciales.

La idea principal, más allá de la inmunización de los educadores, está basada en que la vuelta se dé con un sistema bimodal, tal como se había planteado en julio pasado –cuando también se había previsto un regreso en agosto, que lógicamente no pudo concretarse por la suba de casos-.

La secretaria de Suteba, Francina Sierra, aseguró que se viene trabajando en la cuestión desde hace tiempo y que “la vacunación no es condición sine qua non para iniciar la presencialidad, si las condiciones epidemiológicas lo permiten se va a ir dando en paralelo”.

Sistema no tradicional

En el mes de julio el ministro de Educación Nicolás Trotta había dado detalles del sistema bimodal que se implementaría. En ese sentido, cada escuela podría optar por “dividir a los alumnos de cada grado o año por grupos, alternando la presencialidad con la enseñanza virtual, o disponer de un ‘aula burbuja’ en la cual el docente se sitúe en el centro y los alumnos agrupados hacia los costados o en su defecto en zig-zag con el escritorio del docente en uno de los extremos”.

La nueva forma de disposición de los alumnos en las aulas rompe el formato tradicional.

En ese sentido, Sierra aseguró: “Venimos trabajando en la vuelta a la presencialidad, lo trabajamos en la paritaria, en los distintos ámbitos. Hay un protocolo, un plan jurisdiccional que está en marcha. A fines del año pasado todos los docentes se tuvieron que capacitar respecto de eso. Es decir que todos estamos sabiendo que esa vuelta a la presencialidad, cuando se dé, va a tener características muy diferentes a la escuela que nosotros conocimos tradicionalmente”.

“Habrá grupos rotativos, no van a ir todos los días, habrá grupos reducidos, y estarán siempre las medidas de prevención: barbijo, alcohol en gel, máscaras, distanciamiento social. Va a ser una escuela totalmente novedosa”.



Edificios escolares

Las escuelas también deben adaptarse al nuevo sistema y, en ese sentido, Sierra reconoció que se debe hacer mantenimiento.

“En el caso que esté todo en condiciones (para volver), habrá que ver cómo están los edificios escolares. Hay que hacer mantenimiento. El gobierno de la Provincia intimó a los consejos escolares a que se pongan a trabajar respecto del mantenimiento y a los intendentes para que pongan al servicio de ese mantenimiento los fondos de financiamiento educativo que tienen en sus arcas. Las condiciones edilicias son fundamentales si queremos estar todos seguros”.

“El docente quiere volver”

A su vez, Sierra aseguró que “el docente quiere volver a la presencialidad, como quieren las familias, los alumnos, lo que pasa es que estamos atravesados por algo que nos excede, este miedo a la contagiosidad, a un virus que desconocemos, que responde de manera diferente, no importa la edad, la enfermedad de base”.

“Retomar la presencialidad, el aula, el vínculo con los alumnos es algo que por supuesto el docente quiere. Es el ámbito natural de trabajo”.

No obstante la nueva modalidad, aseguró: “Tenemos que pensar que es probable que de acá a un par de años vamos a continuar en esta bimodalidad, de lo presencial y lo virtual, pero el vínculo es fundamental para generar el aprendizaje”.

Vacunación

“Si en febrero iniciamos la primera dosis, en marzo la segunda, a finales de marzo estaríamos terminando el operativo. Es decir que para abril todos los docentes estarían vacunados. Esa es la teoría, veremos cómo se da en la práctica”, destacó la titular de Suteba.

De todas formas, aseguró que “la vacunación no es condición para iniciar la presencialidad. Si las condiciones epidemiológicas lo permiten se va a ir dando en paralelo”.

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, indicó que de las últimas 5.000.000 de dosis de la vacuna Sputnik que llegarán al país se destinarán a la Provincia 1.500.000 dosis y según indicó estarán destinadas a mayores de 60 años y personal educativo, para luego continuar con la vacunación masiva.

Vuelta en marzo

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, ratificó el plan del Gobierno provincial del retorno a las clases presenciales en marzo, con tandas parciales de alumnos y en combinación con el sistema remoto, a través de Internet.

Bianco indicó: "Estamos trabajando con un protocolo que tenemos aprobado desde el año pasado" y reiteró que "nuestro plan este año es arrancar con la mayor presencialidad posible" de alumnos en las escuelas bonaerenses.

El plan sería "por ejemplo, en un aula de 30 alumnos, la asistencia de 15 los lunes y martes; el miércoles clases virtuales y el jueves y el viernes los otros 15".

Aclaró que todos los días se desarrollarían las clases por Internet. También dijo que el proyecto se condice con experiencias de otros países: "Hemos revisado la experiencia internacional y hay casos en los que 15 chicos van una semana y luego va el resto la otra semana, mientras siguen las clases a distancia permanentemente".

