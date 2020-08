Petrecca estudia un plan de viviendas y se reunió con dirigentes ferroviarios

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, recibió en su despacho a dirigentes locales de los gremios Unión Ferroviaria y La Fraternidad. El encuentro fue impulsado por el concejal oficialista Adrián Feldman, con el objetivo de comenzar a estudiar la posibilidad de llevar adelante un plan de construcción de viviendas en el predio conocido como "La Quinta Florida".

Tras el encuentro, el edil de Juntos por el Cambio contó: "Hace mucho tiempo que venimos charlando con el intendente sobre los terrenos de la llamada Quinta Florida, predios que nacen en calle Primera Junta y terminan en avenida República, en la zona de las vías, y que creemos que son aptos para ser utilizados en la construcción de un barrio de viviendas".

Cupo para ferroviarios

"Como el Gobierno nacional empieza a alentar el plan Procrear, hemos tenido este encuentro con los dirigentes de los gremios ferroviarios más importantes a los fines de conocer sus opiniones sobre la posibilidad de utilizar esos terrenos, haciendo todos los trámites que se tengan que hacer ante los organismos pertinentes, para la construcción de un barrio, que tenga un cupo exclusivo para trabajadores ferroviarios que no tengan vivienda y que pueda favorecer el desarrollo de la ciudad", agregó.

Vamos a mantener otra reunión con el Colegio de Arquitectos de Junín, porque no pretendemos romper en bloque la ciudad, sino integrarla, dijo Feldman.

"De hecho, vamos a mantener otra reunión con el Colegio de Arquitectos de Junín, porque no pretendemos romper en bloque la ciudad, sino integrarla. Por eso es fundamental la mirada de los profesionales. Creo que ha sido una reunión muy positiva, en la que los gremios expresaron su opinión concordante", indicó Feldman.

“El predio en cuestión ronda los 40 mil metros cuadrados y el número de viviendas podría ser muy grande, pero eso depende de los planes del ministerio de Hábitat, que obviamente no va a invertir todo el dinero en Junín. La idea es hacerlo bajo el manto del Procrear, con una vivienda digna, tanto para el cupo ferroviario como para los ciudadanos en general. Todos somos concurrentes en la idea de que la vivienda digna está absolutamente ligada a la seguridad, se reduce la violencia familiar, los chicos se quedan en el barrio, pero bien, de manera integrada a la ciudad, por eso se va a convocar al Colegio de Arquitectos y a la Asociación de Arquitectos. Es un proceso que recién comienza, que no va a ser corto, pero creo que largamos bien”, afirmó el edil a Democracia.





Apoyo sindical

Por su parte, José García, secretario general de la Unión Ferroviaria, afirmó: "Este encuentro nos genera muchas expectativas, porque venimos con este proyecto desde hace más de diez años y ahora, junto con el intendente Pablo Petrecca, lo estamos retomando nuevamente. Hay una necesidad de nuestros afiliados y hoy, a través del plan Procrear, vemos que esa posibilidad es muy grande. Por eso, apoyaremos este proyecto".

En tanto, Claudio Jonch, secretario general del gremio La Fraternidad, dijo: "También desde nuestro gremio apoyaremos este proyecto porque también hace muchos años que venimos con esta idea, para que nuestros compañeros tengan su casa propia. La reunión fue muy positiva y apoyaremos el trabajo que se lleve adelante".

Por su parte, Carlos Barco, jubilado también perteneciente a La Fraternidad, participó de la reunión y señaló: "Ha sido muy satisfactoria y esperamos que el municipio elabore un plan y lleve adelante todas las gestiones, con nuestro acompañamiento, para que se pueda avanzar".

