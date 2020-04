Analizan utilizar la Secundaria de la Unnoba como Centro de Atención Intermedia

En el marco de los trabajos de las Mesa de Salud, el Jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, y el rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Dr. Guillermo Tamarit, recorrieron las instalaciones de la escuela “Domingo F. Sarmiento” con el propósito de estudiar las posibilidades de que, de ser necesario, se transforme en centro de hospedaje para personas que estén en cuarentena o que no requieran de una internación en un centro de salud más complejo.

Luego de la recorrida por las instalaciones, el intendente Petrecca, expresó: "En el marco de las Mesas de Salud que estamos trabajando con especialistas y actores de la salud públicos y privados, estamos viendo distintas alternativas en caso de que sean necesarias para poder hospedar a personas que estén cumpliendo cuarentena o en caso de que no requieran una internación en algún centro de salud más complejo como la clínica o el hospital. En este sentido, agradezco a Guillermo por poner los recursos con los que cuenta la UNNOBA siempre a disposición de la ciudad y en beneficio de la comunidad”.



“Ayer estuvimos en el Pioneer que, en caso de ser necesario, va a ser un centro de atención intermedia y hoy estamos recorriendo la escuela secundaria, que la universidad pone a disposición de la comunidad para que sus instalaciones puedan ser utilizadas por los vecinos”, agregó.



"La verdad que tiene instalaciones muy completas, aptas para armar un centro con camas y en los próximos días comenzaremos a realizar todo el trabajo de preparación”, contó el intendente y aseguró: "Todo esto lo hacemos con la idea de prevenir. Ojalá no tengamos que utilizarlo, pero nos corresponde como responsables estar listos y preparados para el caso de que esta pandemia traiga un mayor nivel de contagio”.



En tanto, el Dr. Guillermo Tamarit expresó: "Queríamos que Pablo tuviera una idea concreta de las posibilidades, ya que el trabajo de centralización de todos los recursos en el Municipio requiere que él esté muy activo, pendiente y con conocimiento de las posibilidades. Como bien dijo, hablamos de eventualidades y ojalá que no tengamos que requerir de estos espacios, pero en el momento en que nos decidamos a utilizarlos va a haber muy poco tiempo, por lo que es importante ir estudiándolo de ahora”.



“La universidad es una herramienta en la sociedad con todas sus actividades y mucho más en este tipo de circunstancias”, añadió.



Por último, Tamarit indicó que “he podido conversar con muchos de los intendentes de la región al igual que Pablo y considero que se está trabajando muy bien y vamos a poder mitigar adecuadamente este proceso, pero por supuesto si tomamos todos los recaudos necesarios y trabajamos coordinadamente”.