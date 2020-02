El miércoles se define la paritaria docente, a pocos días del comienzo del ciclo lectivo

A pocos días de la fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo 2020, el miércoles se llevará a cabo una nueva reunión para resolver la paritaria docente nacional y provincial.

En recientes declaraciones, y tras los dichos del titular de Suteba, Roberto Baradel, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró que "está bien" que los docentes le "exijan más" a su administración que a la anterior.

Para las 16 está previsto el encuentro para discutir la paritaria nacional que sentará las bases para que a las 18, ese mismo día, se trate la paritaria provincial.

En diálogo con Democracia, Francina Sierra, secretaria de Suteba de Junín, aseguró que “las expectativas son las mejores”. Por su parte, Cecilia Paolizzi, secretaria de Udocba aseguró que reclamarán “el pago urgente del remanente de diciembre”.

Semana clave

Finalmente este miércoles 26 será un día clave para los gremios docentes que buscan cerrar un aumento salarial a nivel nacional y provincial.

“Esta semana tenemos muchas expectativas de cerrar las paritarias”, adelantó Sierra.

“En la paritaria nacional, convocada para el miércoles a las 16 se busca establecer el piso salarial para todos los docentes del país que hoy está en 20.250 pesos y un aumento del incentivo docente que hace tres años está congelado dada la derogación de la paritaria nacional que había hecho el expresidente Macri”.

De esa forma se destrabaría la negociación nacional para poder dar la discusión en la provincia de Buenos Aires. De hecho, ese mismo día, a las 18, tendrá lugar la reunión por la paritaria provincial.

“Allí se discutirá en base a lo que se haya fijado a nivel nacional, el aumento salarial para todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, no solamente en porcentaje, que no está definido, sino mayormente en lo que tiene que ver con ese aumento, en qué parte de la composición de nuestro salario estará ubicado”, destacó y añadió: “Creemos que todo lo que se negocie tiene que ir a nuestro básico que es la forma de que impacte en todos los docentes, en todos los puestos de trabajo, en la escala salarial y en nuestros docentes jubilados”.

La titular de Suteba en nuestra ciudad aseguró que “las expectativas son las mejores. Luego de ese día, todos los sindicatos que conformamos el Frente de Unidad Docente tenemos asambleas y reuniones el jueves para definir junto con las bases la aceptación o no de la propuesta y si es así, el 2 de marzo van a iniciar las clases normalmente”.

Cecilia Paolizzi, secretaria de Udocba Junín, destacó que desde el gremio, se realizaron “varios pedidos por parte de nuestro dirigente Miguel Díaz, para que se realice una convocatoria”.

El miércoles aseguró que “se va a solicitar que se abone con carácter de urgente el remanente de diciembre, como así también un mecanismo que permita que los docentes no perdamos salario frente a la inflación y que las sumas se incorporen al básico”.

“Lo que se puede hacer o no”

Sobre las declaraciones del titular de Suteba, Roberto Baradel, quien afirmó que los gremios "le van a exigir más al gobierno de Axel Kicillof que al de María Eugenia Vidal", Kicillof se mostró de acuerdo.

"Está bien que los docentes me exijan más en ese terreno, porque yo en vez de ponerme en un lugar de agresión o en un ataque a los maestros y a la escuela pública estoy exactamente del otro lado", evaluó.

Kicillof opinó que "después está lo que se puede o no hacer, pero hay que ir buscando un camino", explicó, y dijo que espera que "las clases empiecen a tiempo".

"Espero que en estos cuatro años podamos mejorar la calidad de la educación y de las condiciones laborales de quienes la imparten", finalizó.

Infraestructura escolar

Si bien la cuestión edilicia de los establecimientos educativos no sería discutido en esta primera instancia, los gremios esperan avanzar en el tema para resolver problemáticas en las escuelas.

El programa Escuelas a la Obra, lanzado por Kicillof es una primera medida para avanzar en ese sentido, según entienden los gremios.

Oportunamente Sierra había destacado que “hay muchas escuelas que sin estar en riesgo de inicio necesitan mucha inversión, mantenimiento y nuevas construcciones, y nuevas escuelas también. Esperamos que a lo largo del año se aborden la segunda y tercera etapa para que todas las escuelas de toda la provincia puedan acceder a algún tipo de mejora”.

Además, el Servicio Alimentario Escolar y la inversión en condiciones socioeducativas son temas de agenda.