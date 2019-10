Uriel Muñoz compartió la primera posición en la serie de 800 metros, en Mar del Plata

Ya comenzaron a participar en la ciudad de Mar del Plata los juninenses que viajaron para participar de la edición 2019 de los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados.

Disputó sus primeras partidas la ajedrecista Sofía Milagros Bontempi y jugaron los rugbiers de nuestra ciudad que forman parte del seleccionado de la Provincia de Buenos Aires en seven, Patricio Pastor y Agustín Massutti, en el combinado que tiene como director técnico al juninense Mariano Zinani.

El que ayer cumplió destacada faena fue el atleta de la Escuela “Galas de Junín”, Uriel Muñoz (14 años), quien forma parte del equipo de Provincia de Buenos Aires.

Uriel empató el primer puesto en la serie de 800 metros de la que participó en la víspera, con una marca de dos minutos 11 segundos 47 centésimas, con la misma marca que el exponente de la Provincia de San Luis, Lautaro Salmín, a quien le dieron por ganada la serie.

Esos tiempos junto al ganador de la cuarta serie, de 2´11”88/100 son los mejores de la eliminatoria y se estima que el atleta de nuestra ciudad va a estar en la lucha por las medallas en “La Feliz”.

La jornada inicial

La jornada inicial de los Juegos Nacionales Evita ya tuvo campeones y la primera medalla dorada quedó en manos del nadador bonaerense Gabriel Barrios, quien obtuvo el primer puesto en la prueba de 50 metros libres Sub-14, disputada en el natatorio del Ente Municipal de Deportes y Recreación del Partido de General Pueyrredón (EMDER).

Barrios, quien finalizó delante de Valentín Gilio (Buenos Aires) y de Jeremías Debat (Misiones), disputa sus primeros Juegos Nacionales Evita y tras ganar dijo luego de bajar del podio:

"Nunca me imaginé ganar la medalla dorada en el primer día, de hecho esta es la segunda vez que nado en una pileta de 50 metros y venía mentalizado en que los nadadores de las demás provincias que eran muy fuertes. Así que quedarme con la dorada en mis primeros Juegos fue hermoso y es muy loco todo lo que estamos viviendo".

El bonaerense, que tiene como referente al multicampeón norteamericano Caeleb Dressel y quiere brillar en la natación argentina como Delfina Pignatiello, siguió los pasos de su padre y de su hermano, quienes lo iniciaron en la natación a los cuatro años en el Instituto Dr. Ginés de la Quintana y sueña con hacer su camino en el deporte.

"Por la edad que tengo y las marcas que vengo haciendo todos me dicen que tengo potencial, así que este logro es una confirmación y un envión para seguir enfocado y siempre intentar ser mejor que ayer", dijo el joven oriundo de la ciudad de Moreno.

El camino del bonaerense en los Juegos aún no termina, le restan disputar las pruebas de 50 metros mariposa, 100 metros libres, 100 metros mariposa y la posta mixta de 50 metros libres, y espera "seguir disfrutando de las competencias que me quedan y de compartir esta semana con chicos de todas las provincias".

Durante los cinco días de actividad, más de 20.000 chicos de entre 12 y 18 años, competieran en 43 disciplinas (36 convencionales y 7 adaptadas) hasta el 11 del corriente mes.

En el primer día hubo competencias en ajedrez, atletismo, básquetbol, boxeo, canotaje, ciclismo, cestoball, esgrima, fútbol, gimnasia, hockey, handball, karate, lucha y vóleibol, entre otras. Además, hubo clínicas a cargo de profesionales, como en lucha a cargo de Carlos Vario, presidente de la Federación Argentina de Luchas Asociadas.

En más de 100 escenarios deportivos se desarrollan las 43 disciplinas (36 convencionales y 7 adaptadas) y diferentes actividades culturales.

Las disciplinas deportivas convencionales que forman parte de los Evita son acuatlón, ajedrez, atletismo, badminton, básquetbol 3 x 3, básquetbol 5 x 5, boxeo, canotaje, cestoball, ciclismo, ciclismo de montaña, esgrima, fútbol 7, fútbol 11, gimnasia artística, gimnasia rítmica, trampolín, handball, hockey sobre césped, judo, natación artística, natación, karate, levantamiento olímpico de pesas, lucha, lucha greco romana, optimist, windsurf, pelota paleta, rugby, taekwondo, tenis de mesa, tiro deportivo, vóleibol, vóleibol de playa y patín artístico.

En los Juegos Nacionales Evita Adaptados habrá siete deportes, que son atletismo, básquetbol, boccia, vóley sentado, goalball, natación y tenis de mesa.

Los Evita tienen un sistema de competencia compuesto por dos etapas. La primera, se inició a principios de año en los Municipios de cada Provincia, es la fase clasificatoria con la participación de 800.000 niños, niñas y jóvenes de todo el país.

En esta segunda etapa, la que ya comenzó en Mar del Plata, compiten los ganadores provinciales en la final nacional, organizada por la Agencia de Deporte Nacional, en conjunto con todas las provincias del país.