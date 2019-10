Invitan a participar de la edición XV del Salón Nacional de Artes Visuales 2019

El municipio de Junín invita a los artistas a presentarse en el XV Salón Nacional de Artes Visuales 2019, a realizarse en las salas del Museo de Arte Contemporáneo Argentino (MACA), ubicado en Newbery 357 de nuestra ciudad. Como siempre, la realización de este evento, busca fomentar la actividad de los artistas de todo el país, a través de una competencia abierta que incentive la creación y el desarrollo personal, como también potencie al crecimiento del patrimonio artístico-cultural de Junín y la zona.

La inscripción on line está abierta hasta el 10 de octubre inclusive y los resultados de la primera selección se darán a conocer el día 25 de octubre. Podrán participar todas las expresiones de artes visuales, exceptuando: performance, happening u otras obras de carácter efímero, ya que se trata de un premio adquisición. Como se mencionó, los participantes deberán inscribirse de forma on line en www.junin.gob.ar/inscripcion/salon-de-artes-visuales completando el formulario de inscripción.

Participación

Podrán participar todos los artistas argentinos y extranjeros radicados mayores de 18 (dieciocho) años, cumplidos a la fecha de inscripción, que acrediten un período de residencia en el país, por lo menos 2 (dos) años anteriores a la fecha del llamado a concurso. Como así también aquellos premiados con anterioridad en el marco de este Salón, podrán ser parte de la convocatoria una vez pasados 3 años. Se excluyen las personas vinculadas por parentesco al jurado.

Los autores de los trabajos participantes autorizan a los organizadores del Salón a reproducir y difundir dichos trabajos en los medios que considere convenientes. La participación implica la total aceptación del siguiente reglamento.

Podrán participar todas las expresiones de artes visuales. Por ser un premio adquisición no se admitirán performances, happenings u otras obras de carácter efímero.

La obra deberá ser inédita, y su realización no deberá exceder los tres años de antigüedad, de ser así no participará en la premiación. Podrá ser de cualquier tendencia plástica, estética, técnica y procedimiento. La temática es libre y los interesados podrán participar con una sola obra.

Las medidas totales no deberán exceder los 200 cm de alto, 200 cm de ancho, 200 kg de peso, 200 cm de profundidad, ni ser inferior a 70 cm de alto, 70cm de ancho en su totalidad; exceptuando libro de artista. En caso de ir colgadas sobre la pared no podrán exceder los 15 kg de peso por cuestiones de montaje. El tiempo de duración no deberá superar los 5 minutos. Deberán estar en condiciones de ser expuestas, de no ser así, el museo no se hará cargo del montaje. Las obras que requieran dispositivos de reproducción especial que no disponga el museo, deberá ser provista por el artista.

La obra seleccionada debe coincidir con la foto cargada durante el período de inscripción, de no ser así no participará de la exposición ni en la premiación, sin excepciones. El jurado evaluará y realizará un listado con las obras seleccionadas.

La Dirección de Cultura comunicará a cada participante seleccionado el resultado de la selección (por mail y teléfono) y publicará en los medios regionales y locales los mismos. Cualquier cambio o imprevisto se realizará mediante una publicación vía Facebook. Sólo se le comunicará el resultado final, a los tres primeros premios y menciones. Sólo los seleccionados enviarán las obras al Salón. Las obras seleccionadas serán las que compitan por los premios que se detallan más abajo.

El MACA aconseja para el buen resguardo de las obras, reforzar los medios de embalaje, en tanto el museo tomará los recaudos necesarios para la guarda y conservación de las obras recibidas y su medio de embalaje (plásticos, cartón, etc.); quedando exento de toda responsabilidad por daños parciales o totales, sustracciones, robos/ extravíos, etc.

Los participantes serán los únicos responsables legales por el contenido de la obra presentada. Los ganadores se darán a conocer el día 8 de diciembre de 2019 mediante una publicación en el Facebook del museo.

Toda presentación que no reúna los requisitos solicitados en estas bases, no será admitida. Las obras deberán presentarse debidamente montadas para ser exhibidas. No se aceptarán inscripciones por otro medio que no sea mediante el link antes mencionado. El eventual rechazo de una obra no dará derecho a reclamo alguno. Aquellos que lleguen a la sede de recepción vencido el plazo de admisión, no serán consideradas en la elección de los premios ni formarán parte de la muestra prevista.

Premios

Para esta décimo quinta edición del Salón, se instituyen los siguientes premios: Primer premio: $35.000 y adquisición de la obra Gobierno de Junín; Segundo premio: $25.000 y adquisición de la obra Gobierno de Junín; Tercer premio: $15.000 y adquisición de la obra Gobierno de Junín.

El jurado tendrá a su cargo la admisión y selección de las obras, premios y menciones a otorgar. Los premios pueden ser considerados desiertos y su decisión es inapelable. La Dirección de Cultura reemplazará a aquellos jurados que por cualquier motivo se vieran imposibilitados de cumplir su labor. La mera participación implica el conocimiento y aceptación del presente reglamento estableciéndose que la Dirección de Cultura del Gobierno de Junín, tiene la facultad para resolver cualquier eventualidad no prevista y modificar las fechas si fuera necesario.

Respecto de los plazos, se informó que la inscripción On Line está vigente hasta el 10 de octubre inclusive. Los resultados de la primera selección se conocerán el día 25 de octubre y la recepción de obras seleccionadas será desde el 29 de octubre al 29 de noviembre inclusive. Los ganadores se darán a conocer el día 8 de diciembre.

La exposición y entrega de premios se concretará el día sábado 21 de diciembre y el cierre de la exposición será el 16 de febrero, esta fecha puede ser modificada con aviso previo.

Por último se dijo que las obras aceptadas, deberán permanecer en exhibición en el Museo hasta el cierre de la muestra, esta fecha será acordada por la Dirección de Cultura de la Ciudad de Junín. Solo podrán ser retiradas una vez terminada la muestra sin excepción. Teniendo un plazo no mayor a los 60 días posteriores a la clausura de la exposición, vencidos estos plazos, el MACA dispondrá el destino de las mismas sin derecho a reclamo por parte del autor.