Consideran la necesidad de poner en marcha un ente regulador eléctrico

El electricista César Pratti consideró necesario que haya un ente regulador para las instalaciones eléctricas, que controle que las mismas se realicen con los materiales y de la forma adecuada.

Instalaciones Pratti se dedica a hacer instalaciones eléctricas y de aire acondicionado.

En diálogo con Democracia, César Pratti, explicó que instalaciones eléctricas tanto en domicilios como en fábricas deben ser seguras. “La instalación depende del uso que se le dé”, acotó.

“Hacemos instalaciones domiciliarias, comerciales e industriales, todo tipo de reparaciones en lo que tiene que ver la electricidad, colocamos luminarias, etc.”, manifestó.

El entrevistado dijo que actualmente “se está regularizando el tema de la seguridad eléctrica, la puesta a tierra, el uso de disyuntores, de buenos conductores y de la cablería adecuada”.

Respecto a lo que falta hacer, el instalador opinó: “Hay casas antiguas, donde cuando se hicieron no se tuvieron en cuenta algunas cosas, porque se hacían de otra manera. Por eso, hay muchas casas sin disyuntor, incluso con los famosos cables de tela. Hay colegas que van a hacer arreglos en esas casas y se dan cuenta de que todavía tienen ese tipo de cables”.

“A veces el cliente no se da cuenta, o no tiene en cuenta la peligrosidad, pero es muy importante ir cambiando todo esos cables, poner disyuntores, hay que actualizarse porque rara vez pasan cosas pero cuando pasan, ya para lamentarse es tarde”, advirtió el entrevistado.

Pratti dijo que los accidentes eléctricos pueden darse en las casas, en ambientes laborales, incluso en fábricas donde hay más máquinas y por ende, más ocasiones de riesgo.

Consultado si hay alarmas que detectaban alguna irregularidad eléctrica, Pratti, respondió que no, pero que si había alguna podía accionarse el disyuntor, si es por una fuga eléctrica, o la llave termomagnética, si hay demasiado consumo o se excede la capacidad de los cables. En estos casos, el suministro eléctrico se cortaba.

Acotó que también se usa cañería ignífuga, para que, si hubiera un incendio, este no se propague a través de la cañería. “Importa que esté bien la cañería y el cableado también, más allá del material de construcción de la casa”, apuntó.

Sobre las capacitaciones a los electricistas e instaladores, mencionó que marcas conocidas de artículos eléctricos normalmente realizan capacitaciones en la Escuela Industrial (Escuela de Educación Técnica N° 1) .

“Hoy en día se creó la Cámara de Electricistas de Junín que apunta a que nuestra actividad sea regulada por un ente. Que si uno hace una casa de cero, vaya alguien a controlar que las cosas se hagan como deben ser. Por ejemplo, cuando se hace el gas, va Gas Junín a controlar, pero cuando se hace una instalación eléctrica no va nadie, no se controla.

Lo que hace falta entonces es un ente que regule, que controle que la instalación sea con los materiales adecuados y como se debe hacer”, señaló.