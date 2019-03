Comienza el ciclo de capacitaciones sobre tenencia responsable de mascotas

En el marco de una iniciativa coordinada entre la Dirección de Educación y la de Zoonosis y Bromatología, se llevarán a cabo una serie de charlas destinadas a alumnos y padres de escuelas primarias dentro del Partido de Junín.

En este sentido, la primera de ellas tendrá lugar hoy en Saforcada, a la cual se han invitado personas adultas debido a que ellos cumplen un rol fundamental en la inculcación de valores para los chicos.

Asimismo, las autoridades preparan una serie de actividades sobre dicha temática y de manipulación de alimentos que serán implementadas a partir de abril, de manera conjunta con la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN) en el barrio Los Totoreros.

A propósito de esta campaña, el médico veterinario Julio Ferrero, director general de Zoonosis y Bromatología del Municipio manifestó que de manera articulada con Luz Muracciole, de la Dirección de Educación, es que se están programando distintas visitas a los establecimientos educacionales de la ciudad y las distintas localidades dentro del Partido de Junín.

El primero de estos encuentros tendrá lugar hoy en la escuela de Saforcada y la charla girará alrededor de la temática sobre tenencia responsable de animales”.

“Esto lo hacemos en las escuelas primarias en razón de que consideramos que los alumnos más chicos son los agentes viralizadores de estas cuestiones que tratamos de inculcarles; ellos lo reciben de la mejor manera y luego se lo transmiten a sus padres”, añadió.

No obstante, el funcionario también remarcó que “es muy importante que también se hagan presentes los adultos, ya que ellos son los ejes rectores y quienes van a marcar las pautas de comportamientos responsables. En este sentido, no es lo mismo que yo le diga a un chiquito que tiene que realizar determinada actividad, como levantar la materia fecal una vez que el perro hizo sus necesidades, a que sea el padre el que directamente lo realice y predique con el ejemplo”.

El médico veterinario también afirmó que “esta actitud por parte de los adultos mayores es fundamental para que al chico le quede grabada esta forma de actuar para siempre. Por lo tanto, necesitamos que los padres concurran a las capacitaciones en varias oportunidades y en las distintas instituciones educativas”.

En concordancia con este asunto, Ferrero también anunció trabajos en conjunto con la Cooperadora para la Nutrición Infantil en el barrio Los Totoreros: “Nos han dado la posibilidad de llevar a cabo un proyecto que yo les había solicitado hace tiempo, con el que pretendíamos trabajar en conjunto con Grupo CONIN para difundir este tipo de capacitaciones sobre la responsabilidad en el cuidado de los animales, como así también las que realizamos en Buenas Prácticas de Manejo de alimentos”. En este sentido, detalló que “vamos a hacer charlas los días martes aproximadamente a partir de las 13 que es cuando ellos están bajo atención de profesionales. En ese lapso de tiempo y mientras las madres esperan a sus hijos, vamos a impartir charlas sobre manejo de alimentos de manera no oficial, es decir, que no llevarán ningún certificado, sino que simplemente se trata de comunicaciones impulsadas por el Municipio y la Dirección de Bromatología y Zoonosis”.