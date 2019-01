“El espíritu ferroviario no se pierde”, resaltó Pedro Rodríguez, presidente de la Coottaj

La Cooperativa de Trabajo “Talleres Junín” (Coottaj) cumple 25 años de trayectoria. Surgió cuando el Estado decidió cerrar los Talleres Ferroviarios de nuestra ciudad, siendo varios de sus integrantes de entonces gente que trabajaba en ellos. Y se dedica a la fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para transporte ferroviario, superando múltiples dificultades a lo largo de su historia laboral.

En diálogo con TeleJunín, Pedro Rodríguez, presidente de la Coottaj, manifestó que le parecía mentira que ya se cumplieran 25 años desde el inicio del proyecto, “cuando el Estado argentino dejó de manejar los ferrocarriles”.



“Transcurrido todo este tiempo, con mayores temporadas malas que buenas, acá estamos, con el gran espíritu ferroviario a cuestas y vamos a seguir trabajando”, afirmó el directivo.

Respecto al último trabajo 2018 realizado por la Cooperativa, Rodríguez explicó: “es el trabajo a Belgrano Cargas Logística que ganó la Cooperativa luego de una licitación en el mes de agosto de 2018. Fue terminado hace unos días y al mediodía de hoy (por ayer) se lo llevan. Son ocho vagones cerealeros, que se le hizo solamente la reparación de la carrocería, es una mediareparación, pero es importante el trabajo que se le hizo”.



Mal año

Con relación a un balance del año pasado, Rodríguez indicó que “2018 fue bastante complicado, uno de los peores que tuvo la cooperativa. A pesar de que hemos tenido trabajo, pero el aumento de tarifas nos complicó. Este trabajo que ahora estamos presentando se presupuestó en junio de 2018 y no se pudo variar el precio para nada. Todos los aumentos que se dieron en ese lapso de determinación fueron absorbidos por nosotros”.

Decisión política

Respecto a la inversión que se haría en los talleres ferroviarios de Mechita, a través de una empresa rusa afincada allí, Rodríguez opinó: “lo que se hizo en Mechita seguramente es consecuencia de decisiones políticas, no sé a qué nivel. Hace años que vengo reclamando lo mismo: decisiones políticas a favor de la Cooperativa Talleres Junín”.

“Esto no quiere decir que queramos ventaja a favor nuestro. No queremos ventaja queremos trabajo, como hemos hecho muchos trabajos con Belgrano Carga Logística durante el gobierno anterior con órdenes de compra directa, hoy debemos presentarnos a licitación y es muy difícil. Para presentarnos en esta licitación debimos salir a pedir prestado un millón de pesos para poder comprar los materiales”, manifestó.



“Todo eso es contraproducente. En una orden de compra directa es muy distinto, porque se puede hacer con menos cantidad de trabajo y más seguido”, acotó.

Rodríguez dijo que nadie tomó la decisión política de dar trabajo a la cooperativa. “Ojalá que el día de mañana, esté o no esté yo dentro de la Cooperativa, este taller tenga mucho trabajo para la ciudad, porque es lo que queremos. Es un trabajo ferroviario en un taller cuyo predio es del Estado. El trabajo es lo más importante y que la gente joven pueda tener una salida laboral en la ciudad”, dijo.

“Los que me acompañan hoy acá son una pequeña parte de los que están apoyando este proyecto, inclusive tenemos gente que ha estado con nosotros, se ha jubilado y sigue viniendo para ver en qué condiciones estamos. Seguiremos luchando porque el espíritu ferroviario no se pierde y vamos a seguir adelante”, señaló Rodríguez.