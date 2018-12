La postura del municipio en el pedido de alimentos en Diarco

El miércoles 21 de noviembre, las agrupaciones Barrios de Pie y Libres del Sur acompañaron a familias de diferentes barrios a solicitar alimentos no perecederos, lo que terminó, de acuerdo al relato de los militantes, con la llegada de las fuerzas de seguridad que hicieron que se retiren.

El referente de ese grupo era el pastor Ángel Gabriel Villalba, de Barrios de Pie.

En referencia a este hecho, Marisa Ferrari señaló: “Yo llamé por teléfono al hombre, me contó que el merendero no lo tenían funcionando, pensé que no lo teníamos pesquisado, hablamos un rato, me dijo que están haciendo ayudas personales, y quedé a disposición para que me diga a qué familias están atendiendo para ver si los podemos ayudar”.

Luego, la funcionaria municipal aseguró que le abrieron la puerta a Villalba para colaborar. “Lo convocamos como hacemos con todos los que quieren ayudar a la gente, porque si es así, podemos hacerlo juntos, pero si se quiere otra cosa, cada uno se hará cargo de lo que hace. Todavía estoy esperando que venga”, concluyó, suspicaz y lacónica.