Hay otros programas sociales en ejecución

Hay más programas que el municipio está ejecutando, que no tienen que ver con la transferencia económica directa.

Uno de ellos es “Autonomía Joven”, destinado a muchachos de entre 16 y 21 años, que han sido atendidos por instituciones de protección de derechos, o derivados a institutos por conflictos con la Ley, o que tienen medidas alternativas a lo que sería una situación de detención. Mediante esta iniciativa se los acompaña a hacer su proyecto de vida propio. Lo novedoso de esta propuesta es que se los acompaña hasta los 21 años para prevenir el impacto de ese cambio y evitar que se vinculen a mundos que no tienen que ver con el trabajo, la educación y la vida sana.

El programa “Operadores de Calle” es la pata territorial que tiene el Servicio Local en el que trabajan seis personas que se desempeñan en las diferentes cuadrículas para el acompañamiento cotidiano de las familias que tienen más dificultades en la crianza.

También están en ejecución los “Talleres de Crianza” que van rotando por los pueblos y algunos barrios e instituciones, dándoles a los padres herramientas para no tener que tomar medidas de abrigo, “porque cuando sucede eso es porque se llegó tarde“, afirma Marisa Ferrari. Y agrega: “Si no, el Estado llega siempre para sancionar a los padres y a decirles que no pudieron, en lugar de acompañarlos y ayudarlos“.

Finalmente, se está empezando a implementar “Familias Solidarias”, que busca darles un espacio de vida en familia a los chicos que, por algo extraordinario, deben ser separados de su grupo familiar. “Eso está en proceso. Están siendo evaluadas las primeras familias que se postularon“, concluye Ferrari.