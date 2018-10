Esteban Bullrich: “A fines de 2019 y principio de 2020 va a estar culminada la autopista”

Luego de la publicación de su nota “Mar Sarmiento”, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich fue entrevistado ayer por TeleJunín en una nota que abordó temas como la educación, la autopista de Ruta 7, Laguna Mar Chiquita de la localidad de Agustina, el turismo y su afición por Domingo Faustino Sarmiento en relación “a su figura y a la capacidad que tuvo de soñar un país en un momento en el que era difícil añorarlo, con pocos habitantes en una enorme extensión poco poblada sin un sistema educativo y de comunicación”.

“Sarmiento soñó un país y sentó las bases. 40 años después de su presidencia (que ayer se celebraron 150 años del inicio de su mandato), esa patria se había realizado: le daba la misma educación a todos en un sistema, sin importar de dónde seas. Nosotros siempre decimos que hay que volver a eso, con una educación de calidad”, indicó el senador.

“Lo hizo con la apertura de traer maestros del exterior y esa quizás es la faceta más conocida de él. Pero además fue alguien que pensó en el desarrollo y en la distribución de tierras que llegó a implementarse en Chivilcoy y en la zona cercana a Junín. Esa política tuvo impacto de poder permitirles a los inmigrantes fracciones y que sean dueños de tierras porque él decía que el dueño la iba a cuidar mejor, que además de un empleo iba a generar un desarrollo más equilibrado y más profundo en la Argentina”, destacó.

“En este sentido de cómo pensar la distribución del territorio, construyó más vías de ferrocarriles que las que había en toda Latinoamérica en ese momento. Realmente hay que destacar al Sarmiento desarrollista, ese pensador y soñador que llevaba adelante sus sueños”, aseguró.

“Existe la propuesta de que la Laguna Mar Chiquita se llame Domingo Faustino Sarmiento, basada en algo en lo que en un principio los vecinos de Junín llamaron Mar Sarmiento, en homenaje a él quien estuvo en nuestra localidad en 1884. Un productor lácteo de Agustina, José Luis Mendizábal, me enseñó una foto de Sarmiento visitando el desagote hacia la Laguna de Gómez, junto al dueño del campo y el director de ferrocarriles de ese entonces” recordó.

“Esto marca que no solo opinaba, sino que recorría y observaba lo que había que hacer. En su momento soñaba con hacer un lugar de turismo en Mar Chiquita y entre las cosas que destacaba eran las cualidades del agua y el barro que permitirían el uso con fines medicinales”, expresó.

Turismo y autopista

Continuando con la entrevista, Bullrich habló sobre el turismo en la Región, que se verá influenciado por la autopista de Ruta7. “Justamente estamos trabajando con la Unnoba y la Universidad Nacional de San Antonio de Areco haciendo el análisis para ver si el agua y el barro mantienen algunas características necesarias para utilizarlos con fines medicinales y desarrollar otro foco allí en las lagunas que no solo sería positivo para Junín, sino para otros municipios como General Arenales, ya que la extensión ocupa más de un distrito”, destacó.

“En todo esto, para homenajear al prócer argentino, la idea es ponerle el nombre de Mar Sarmiento, sabiendo además que en la provincia de Buenos Aires hoy hay dos lagunas con el nombre Mar Chiquita”, exclamó.

“Hay muchos vecinos de la Laguna que testimonian haber utilizado el barro para curaciones. Igualmente queremos ser muy serios y científicos en este tema. Por eso pedimos el análisis del barro y el agua de la Laguna para conocer cuáles son las cualidades reales para hacer un desarrollo que posibilite la utilización”, afirmó.

“Con el intendente Pablo Petrecca estamos también viendo de presentar al pueblo de Agustina en el programa Pueblos Auténticos del Ministerio de Turismo de la Nación que posibilita la muestra de esas localidades que conservan la identidad para generar un atractivo adicional”, informó el senador.

“Siempre pensando en que Junín se va a beneficiar con la obra de la autopista de la Ruta 7 que a fines de 2019 y principio de 2020 va a estar culminada. Esto nos va a posibilitar en la Ciudad tener un flujo mucho mayor de turismo. La idea es presentar a los pueblos del Municipio como proyecto general”, remarcó.



“Renovamos más de 7 mil escuelas”

“Por más que no sea ministro, soy un fanático de la educación porque es la herramienta profunda para el progreso y la igualdad de oportunidades y es fundamental seguir trabajando en esa línea. Nosotros tenemos que seguir invirtiendo en Educación y lo seguimos haciendo en el marco de un año difícil en lo financiero”, aclaró Bullrich.

“Hicimos una oferta del 30 por ciento para que el docente no pierda el valor del salario. Ahora nos vamos sentar en noviembre, mostrando la vocación y el compromiso de la gobernadora María Eugenia Vidal con los maestros y al mismo tiempo invirtiendo para que las escuelas estén en un estado correcto, en las que se reciben a los estudiantes para generar el hermoso milagro de enseñar y aprender”, subrayó.

“Es una inversión de más de 6 mil millones de pesos y hemos renovado el mobiliario de más de 7 mil escuelas, triplicado la inversión en comedores escolares. Realmente hay una transformación adicional, además del tema salarial, que todavía no alcanzó, ya que tenemos más de 12 mil estructuras educativas”, confirmó.

“No basta con dinero. Estamos formando a los docentes de forma continua con un programa que el ministro Sánchez Zinny lleva cabo en las escuelas que estuvieron más flojas en el Plan Aprender”, concluyó.