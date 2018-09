Con Ricardo Canaletti a sala colmada, concluyó la XIV Feria del Libro de Junín

Con la presencia del intendente, Pablo Petrecca, el cierre estuvo a cargo del periodista y escritor Ricardo Canaletti, que presentó su libro "Crímenes sorprendentes de la Historia Argentina III".

Al finalizar su presentación, ante un gran marco de público que, además, esperaba para la firma de libros, Ricardo Canaletti, al ser consultado sobre la Feria del Libro expresó: "Estoy muy contento de estar por primera vez en la Feria del Libro aquí en Junín. Espero que haya sido de gran agrado, para toda esta gente, la disertación que acabo de realizar. He notado gente muy lectora y que se interesa por la cultura, es una grata sorpresa de encontrarme con esta calidad de gente en un lugar así".

En relación a lo que relata su libro, Canaletti dijo: "Lo de casos de crímenes, relacionados con la pobreza fue así toda la vida. Es uno de los grandes problemas que no tiene salida, donde no tenemos la solución para eso. Hay mucha gente que queda marginada y fuera del sistema, y cada vez son más. Por lo visto, los conflictos sociales, van a seguir creciendo".

Canaletti recibió un presente de parte del intendente Petrecca.

“Con mucho éxito”

A su vez, el Jefe comunal se refirió a la edición de la Feria del Libro: "Ha finalizado con mucho éxito, y eso se ve cuando la gente viene, participa, la recorre, hace preguntas, indaga, disfruta de las exposiciones, de los escritores; y el cierre con Ricardo Canaletti, donde se veía al público con ganas de seguir consultando y preguntando sobre las sorprendentes historias que cuenta él en su libro. Realmente estoy muy contento con esta Feria, que se viene afianzando año tras año, no solo en Junín, sino también en la región, ya es algo que toda la provincia de Buenos Aires reconoce. Hubo mucha pluralidad, muchas voces. Muy contento desde el Gobierno de poder seguir a esta Feria con todas sus expresiones y con la participación de la gente”.

Asimismo destacó la presencia y participación de los chicos: “Todos los chicos que han pasado a lo largo de la semana, disfrutaron, compartieron, vieron espectáculos con la cercanía al libro, y eso tiene una gran importancia cuando es desde muy pequeños. Estoy muy contento porque realmente, el público lo aceptó muy bien y seguiremos trabajando para mejorarla año a año, cada vez más".