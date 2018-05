Actividades por la semana de la hipertensión arterial

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, con el fin de que la población mundial tome conciencia de la importancia de mantener una presión arterial normal.

Por tal motivo, desde la Secretaría de Salud del Municipio junto a la Unnoba se realizaron diversas actividades sobre este día.

Una de ellas tuvo lugar en el predio del ferrocarril para tomar la tensión arterial a las personas que circulan por el lugar. Las acciones continuarán en cada uno de los CAPS en donde se hablará sobre esta problemática.

Al respecto, la Dra. Fabiana Mosca, Secretaria de Salud, indicó que "el 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y lo que intentamos hacer es visibilizar esta problemática y sensibilizar a la población sobre la importancia de conocer su presión y cual es la que maneja. Una de cada tres personas es hipertenso y muchos desconocen su estado. Incluso muchos de aquellos que están tratados no están controlados en las cifras objetivo. La hipertensión arterial es una enfermedad que es silente y por ende cuando no es diagnosticada a tiempo y tratada genera complicaciones coronarios, ACV, entre otras".

"Por eso es importante saber si uno maneja una cifra 140/90 estamos dentro de lo normal pero si es por encima debemos consultar al médico. También es importante poder controlarlo de manera diaria. Queremos seguir promoviendo los hábitos saludables y por eso hacemos estas actividades. También recomendamos una alimentación saludable para perder peso, no abusar del consumo de sal y alcohol y la importancia de realizar actividad física con regularidad", dijo Mosca.