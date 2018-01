Marcharon en Junín para pedir justicia por la muerte de Mastrandrea

Ayer a las 20 se realizó una marcha en reclamo de justicia por Walter Mastrandrea, el empleado municipal que falleció el miércoles pasado en el Parque Natural Laguna de Gómez.

Además, se reclamó por una mejor asistencia médica y una ambulancia permanente en el balneario y en los pueblos del distrito.

El punto de encuentro y partida fue en la Fuente del Milenio en avenida San Martín y Sáenz Peña.

Pese a la convocatoria de más de 100 personas y al reclamo de ayer, desde el oficialismo ya adelantaron que no consideran necesaria una ambulancia permanente en la Laguna.

Al respecto, el concejal de Cambiemos Javier Prandi, aseguró que "cuando se evalúa fríamente el tema, surge que no es necesario tener un médico las 24 horas en el Parque Natural y tampoco en los pueblos del Partido, porque la emergencia está cubierta por Intermed".

En tanto, por la muerte de Mastrandrea, la oposición analiza presentar pedidos de informe al Poder Ejecutivo para que aclaren si hubo negligencia en cuanto a la asistencia que recibió el empleado municipal.





“La doctora no estaba”

En medio del profundo dolor por la repentina y trágica muerte de su esposo, Bettina Colossi expresó a Democracia que “la doctora no estaba porque ya había terminado su horario” en la unidad sanitaria situada en el Parque Natural Laguna de Gómez (PNLG) de esta ciudad.

Colossi, titular de la ONG Estrellas Amarillas, que en 2013 ya había perdido a su hijo Demián Hermann también en el PNLG, agregó que Walter Mastrandrea “fue atendido recién cuando llegó la ambulancia” del servicio de emergencias médicas Intermed, que demoró en arribar unos veinte minutos.

“La enfermera no quería ir a asistirlo para no dejar la salita sola, y un compañero de Walter la llevó sí o sí, pero por lo que sé, no hizo nada”, agregó.

El empleado municipal Walter Mastrandrea, que prestaba servicio en el Parque Natural, se descompensó mientras tomaba un descanso, luego de haber conducido el tractor con el que se corta el pasto en la Laguna.

Aparentemente, sufrió un ataque cuando compartía mates con otros empleados, en el contexto de una de las jornadas más calurosas de este intenso verano juninense.

La polémica sobre el fallecimiento del empleado municipal comenzó cuando a través de diversas redes sociales, familiares y amigos comenzaron a manifestarse sobre las posibles deficiencias en la atención médica que recibió.

Denuncia de Petrecca

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, en virtud del fallecimiento de Walter Mastrandrea, se presentó en la UFIyJ Nº 8 del Dr. Esteban Pedernera en Junín, a radicar una denuncia.

“Siento la obligación de poner a disposición de la Justicia toda la información y documentación necesaria para que se determine si existió una conducta que merezca ser reprochada, y en dicho caso quién o quiénes resultan ser sus responsables. Por cuanto, manifiesta que el gobierno Local se pone a entera disposición de requerimientos judiciales que fueran necesarios y encomienda a este Poder del Estado la más exhaustiva investigación que permita dilucidar lo acontecido a fin de que los deudos de Walter Mastrandrea, como la sociedad toda, puedan tener la certeza institucional del caso”, dice el oficio.