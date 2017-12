Comenzó el ensanchamiento y arreglo del camino Rusticci

Con el trabajo de dos motoniveladoras, el Gobierno de Junín comenzó a arreglar y ensanchar el camino de Rusticci o Camino Ancho como se lo conoce. El objetivo es que el mismo quede de cuneta a cuenta con 18 metros de ancho. Este camino es muy importante, ya que conecta diferente cuarteles y es muy utilizado por los vecinos.

Al respecto, el responsable de los caminos rurales, Néstor Traverso, sostuvo que "veníamos anunciando que íbamos a trabajar en el camino de Rusticci y hoy comenzamos con esta tarea. El camino quedó muy angosto y por tal motivo lo vamos a ensanchar como estuvo antiguamente. El mismo tendrá 18 metros de ancho, de cuneta a cuneta, para que el productor o el vecino lo pueda transitar sin problemas. Esto evitará que no se vayan a la cuneta o que tenga que pasar un auto por vez".

"Es un trabajo que va a llevar su tiempo, pero lo vamos a realizar como corresponde. Pero ahora que lo podemos hacer, ya que el agua bajó, lo compensaremos para que quede en buenas condiciones. Es una alegría poder hacer esta tarea ya que las máquinas no se encajan y pueden trabajar más tiempo. En este lugar, se le está colocando todo el pasto al medio para que se compacte y quede un camino firme para no volver a hacer el mismo trabajo. Es un camino muy utilizado y conecta Tiburcio con Roca, Agustina y varios cuarteles", dijo Traverso.

Luego, agregó que "es muy usado por los productores con sus máquinas y camiones y tiene que estar en buenas condiciones. Los vecinos tendrán esta camino bien para que lo puedan transitar sin inconvenientes. Hablamos con algunos productores y están muy contentos con esta tarea. Si tenemos buenas condiciones climáticas, es un trabajo de aproximadamente 20 días ya que es largo".

Para finalizar, Traverso añadió que "también estará asentado para la próxima cosecha gruesa y si le tenemos que pasar el ravasto para emparejarlo, lo vamos a hacer. Pero ya vamos a tener hecho el trabajo más importante, ya que hay que rellenar. Tenemos los camiones con las palas ya listos para hacer esta tarea y que no se corte más. Esto nos complicaba pero ahora lo vamos a solucionar para no tener inconvenientes de tránsito".