Randazzo visita Junín con críticas al Gobierno

FRENTE JUSTICIALISTA CUMPLIR

El ex ministro de Transporte de la Nación y actual precandidato a senador nacional por el Frente Justicialista Cumplir, Florencio Randazzo, estará hoy en Junín acompañado por el economista y precandidato a senador suplente Agustín D'Attellis, y el actual diputado nacional y aspirante a renovar en esa categoría, el juninense Oscar Romero.

Los tres dirigentes mantendrán una actividad en el Salón de la Democracia Argentina de la Unnoba, en avenida Libertad y Primera Junta, que comenzará a las 10, y a las 12 se trasladarán a la sede de la Sociedad de Comercio e Industria, donde mantendrán una reunión con las autoridades de esa institución, para luego brindar una conferencia de prensa a los medios a partir de las 12.30.

Cuestionamientos

Randazzo viene realizando una intensa recorrida en todo el interior de toda la Provincia, donde indicó que “se observa que las políticas de ajuste, el enfriamiento de la economía, la inflación, las tarifas y la apertura de importaciones, están destruyendo gran parte del comercio y las pymes” y dijo que desde Cumplir se están elaborando “propuestas que apuntan a favorecer el desarrollo productivo de las pymes y las industrias nacionales, porque no hay desarrollo provincial ni local sin una política nacional que promocione el crecimiento”.

El randazzismo de Junín se muestra activo y con mucha participación, luego de un multitudinario acto el pasado jueves 27 en el Club Moreno organizado por Oscar Romero, donde estuvieron presentes, Florencia Casamiquela, Eduardo “Bali” Bucca y María Eugenia Zamareño.

Para la charla en la Unnoba se espera una convocatoria importante, no sólo de dirigentes y militantes, sino de varias instituciones intermedias interesadas en dialogar con el ex Ministro.