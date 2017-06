Suman cámaras de seguridad en la Ciudad y en las rutas de acceso por la autopista

MÁS CONTROL POLICIAL

Con el objetivo de reforzar la seguridad y previendo que, con la inauguración de la autopista entre Junín y la Capital Federal, podrían aparecer o recrudecer distintas modalidades delictivas, el municipio terminará de instalar en los próximos días un total de 80 cámaras de seguridad, que se sumarán a las 50 que ya estaban operativas.

En este sentido, el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Junín, Fabián Claudio, anticipó que el municipio va a instalar en el edificio de calle Liliedal un importante centro de monitoreo, que servirá para controlar las cámaras de videovigilancia ubicadas no solo en la ciudad sino también en rutas como las nacionales 188 y 7, y en la avenida de Circunvalación.

¿El objetivo a alcanzar en la materia? Según Claudio, los expertos recomiendan para una ciudad como Junín que haya una cámara cada 300 habitantes, o sea, más de 300 aparatos.

Otra de las novedades que dio el funcionario es la suma de 22 bicicletas más para el grupo de bicipolicías que recorre las calles de nuestra ciudad, considerando que este tipo de modalidad le otorga mayor y mejor desplazamiento en la labor de seguridad que cumplen los agentes.

Claudio hizo estas declaraciones ayer, en una entrevista con el programa televisivo Reporte Especial (TeleJunín), donde abordó distintos temas relacionados con la seguridad dispuesta por el municipio, a través de la Policía Local, como así también por las distintas fuerzas de la provincia de Buenos Aires, destacando la colaboración y trabajo conjunto entre las mismas.

Respecto a las afirmaciones que desde el municipio se han vertido sobre que Junín es uno de los distritos con menos inseguridad de la provincia de Buenos Aires, el comisario Claudio aclaró que tales versiones se basan en una publicación periodística de un matutino capitalino que hace referencia a estadísticas oficiales provenientes del Ministerio Público Fiscal y de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, sobre el Departamento Judicial de Junín, que incluye a ocho partidos, es decir, que no es solamente Junín.

Sin embargo, el comisario Claudio afirmó que lo expuesto, da la pauta de que el municipio está en el camino correcto, en materia de seguridad.

Tras hacer referencia a que en otros departamentos judiciales el incremento del delito, en especial el robo con uso de armas de fuego ha sido “exponencial”, afirmó que en Junín esto no se da, como así tampoco Trenque Lauquen, siempre hablando de estas estadísticas publicadas, y que apuntan a los Departamentos Judiciales de la provincia. “No hubo esta diferencia exponencial o preponderante del delito, con un incremento que va del 100 al 200 por ciento en algunos casos. Incluso en Pergamino, la suba fue del 160 por ciento, de este tipo de delito, el robo con uso de arma de fuego”, aseguró.

Cifras locales

Sobre estadísticas locales, oficiales, de la Policía y del Ministerio Público Fiscal, el funcionario dijo que según estas el delito bajo en los últimos meses y que “vamos por buen camino”.

Apuntó que “delito cero es una utopía” y que era consciente que hablar de estadísticas ante las víctimas de delito, no estaba bueno.

Brindó una serie de números estadísticos para graficar y destacar el accionar policial, habló de que en los primeros 15 días de junio hubo: 60 allanamientos, 49 detenciones, 27 pedidos de captura, 6000 personas identificadas. Y dijo que “trabajando en forma ordenada”, para “poder mantener la coordinación” en el accionar de las fuerzas de seguridad, se logó que el delito bajara en Junín.

“Todavía falta mucho por hacer, todos los días, porque es un trabajo que no tiene pausa –señaló- para que el vecino se sienta seguro”.

También hizo referencia las cuadrículas y al refuerzo que han recibo para actuar mejor. “De 12 que había en la anterior gestión se pasó a 14 cuadrículas, cada una con un refuerzo - según aseguró-, coordinadas por un centro de despacho, el 911, con prioridad para utilizar los recursos del comando de patrullas”.

Mencionó y destacó la labor de todas las fuerzas policiales, en especial las motorizadas, la de los bicipolicías y destacó que la investigación policial, afirmando que hay un buen porcentaje de hechos esclarecidos.

Menores

Al comisario Claudio se le preguntó sobre la gravedad de la delincuencia recurrente, de los delincuentes reincidentes, muchas veces cometidos por menores de edad.

Ante esto, el comisario retirado dijo que debería haber una modificación en el accionar en materia de seguridad y de la Justicia, que apunte a estas situaciones, pero afirmó que hoy se estaba mejor que antes.

“Si tenemos en cuenta de dónde venimos, hoy vemos que estamos por el buen camino y con la Justicia acompañando en este aspecto. Todas aquellas medidas tienden a mejorar la situación, junto al Ministerio de Justicia, al Servicio penitenciario. Desde el Patronato de Liberados se están implementando las medidas necesarias para que así sean, aunque nos falta mucho para que esto sea óptimo”, dijo.

En cuanto a los menores y el delito, el funcionario dijo que hoy el Estado estaba presente, que se apuntaba a que los menores en riesgo fueran contenidos por el sistema educativo, que les brinde herramientas para que tengan un futuro promisorio.

Dijo que también era importante el rol cumplido por la sociedad, ante los menores en riesgo, muchos con familias disgregadas, y que la Justicia se ocupaba de la situación de aquellos que tienen entre 16 y 18 años, que hayan cometidos delitos graves o que hayan reincidido, alojados en centros de contención.

Apuntó que desde hace tiempo estaba la problemática de menores no insertados en el sistema educativo y sin expectativas laborales en el futuro.

Destacó la gestión de Pablo Petrecca, principalmente de las áreas de Servicio Local y Educación “trabajando para encauzar a los menores que ahora están en escuelas”, en especial a los que están en riesgo y más expuestos a la delincuencia.

Narcotráfico

Respecto a la venta de droga o al denominado “narcomenudeo”, que muchas veces usa a jóvenes para tales actividades ilícitas, siendo esta “la puerta del delito”, el comisario Claudio dijo: “ Yo insisto en trabajar desde la acción social, educación y seguridad para evitar que los menores entren al mundo de la droga. Se trata de reinsertarlos a la sociedad para que no estén expuestos el día de mañana”.

“Las oportunidades las tiene que dar el Estado, no los narcotraficantes, desde la cultura del trabajo, el hacer bien las cosas. Cuando la familia no está presente, tenemos que estar nosotros y en ese camino estamos, como lo marca el intendente Petrecca, se trata de dar oportunidad a esos jóvenes para que se inserten en el camino laboral, en el camino profesional y no vean tentados por estas cuestiones”, manifestó.

“Yo veo como ejemplo a maestros que no hacen paro porque si no los chicos no tienen para comer. Estamos hablando de una situación grave. Están internados de lunes a viernes en un centro educativo, con una familia disgregada. Esos chicos tienen problemas”, apuntó.

Robos

Sobre un incremento del robo con armas, según lo expuesto por estadísticas oficiales, en la provincia de Buenos Aires, el comisario Claudio opinó que esto se debía a múltiples causas: mucha delincuencia, más acceso al delito y a las armas.

“Venimos de mucho tiempo de descontrol y poder ponerlo en el camino correcto lleva tiempo. Están adoptando medidas óptimas para revertir la situación”, dijo.

“Hoy todas estas cosas se visualizan y se atacan –apuntó-. Muchos años hablamos de sensaciones, pero no, es un problema para solucionar de la mejor manera posible, para que haya mayor bienestar, para que el vecino se sienta tranquilo”.



Accionar policial

El secretario de Seguridad destacó el accionar conjunto de las fuerzas de seguridad en el orden local.

“Vemos a la policía más activa. El vecino quiere tener un agente más activo y para mejorar el desplazamiento el municipio sumará 22 bicicletas más a la policía, destinándose a algunos sectores que hoy están faltando cubrir con bicipolicías, que tienen mayor y mejor desplazamiento.

El funcionario dijo haber observado una mejor actitud de trabajo policial en el acto por el Día de la Bandera, cuando el jefe departamental entregó diplomas de reconocimiento al personal. “Se podía ver al personal con muchas ganas de cumplir con su compromiso, cuando ve que es reconocido, cuando se lo incentiva a seguir trabajando”, manifestó.

“Desde el municipio se aportan todos los recursos que son necesarios”, afirmó, para luego recordar la reciente entrega de patrulleros y la readecuación de los móviles, duplicando la cantidad de los mismos en la calle.

Cámaras de seguridad

A la pregunta en qué se había invertido el Fondo de Seguridad, el secretario dijo que, como lo marcaban las reglas del ministerio, la inversión se basó en dotar de mayor tecnología a la policía, concretamente en cámaras de seguridad.

“Unas 85 están funcionando no integradas en el sistema de videovigilancia, con nuevas, que se suman a las 50 que había. El nuevo sistema se va a inaugurar cuando todas estén integradas, pero ya están funcionando”, aclaró.

Sobre cuántas cámaras de seguridad harían falta en la ciudad, Claudio dijo que, según especialistas de videovigilancia, se necesitaba una cámara cada 300 habitantes.

“Se trata de llevar la videovigilancia a todos aquellos lugares que requieren un monitoreo constante. Incluso en las rutas como la 188, en avenida de Circunvalación, que ya puede decirse que son lugares que están en el radio urbano, incluso la futura Autopista de Ruta 7”, manifestó.

“Pronto vamos a tener la autopista, corremos el riesgo de que alguna modalidad delictiva llegue a la ciudad, porque puede haber mayor ingreso de cualquier tipo de modalidad delictiva, incluso la droga, narcotráfico. Vamos a poner todas las trabas posibles para que no ingresen de otros lugares, habrá cámaras y control en los accesos, sin dejar de lado a la ciudad”, apuntó.

Adelantó que tal proyecto va a significar también nuevos puestos de trabajo, para las cámaras fijas, algunas con vista panorámica, operadas sin necesidad de manipularlas.

Dijo que todas estas cámaras estarán monitoreadas desde el nuevo edificio de calle Lilliedal: “Será uno de los mejores de la provincia de Buenos Aires. Demandará un mayor tiempo terminarlo pero seguramente el intendente Petrecca lo va a lograr, por su empeño”.