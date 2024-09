Hezbolá y Líbano culpan a Israel por la explosión simultánea de pagers que deja varios muertos y miles de heridos

Líbano y el grupo armado Hezbolá responsabilizaron este martes a Israel por la explosión simultánea de miles de aparatos buscapersonas que dejó al menos nueve muertos y miles de heridos.

"Este enemigo traidor y criminal recibirá sin duda su justo castigo por esta agresión pecaminosa, lo espere o no", dijo la milicia libanesa en un comunicado en el cual se apunta a Israel como "plenamente responsable de esta agresión criminal que también tuvo como objetivo a civiles".

