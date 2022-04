Putin dijo que controla Mariupol y frenó un ataque final para evitar muertes

El presidente ruso, Vladimir Putin, celebró ayer el “éxito” de sus tropas al tomar la ciudad portuaria de Mariupol, en el sureste de Ucrania, que le aseguran la unión de varios territorios leales, y descartó un asalto final a la zona industrial donde se atrincheraron los últimos resistentes para evitar muertes en ambos bandos.

Después de aguantar casi dos meses de asedio y bombardeos, las últimas tropas ucranianas están escondidas en la enorme acería de Azovstal de esta ciudad del mar de Azov, estratégica en el plan de Moscú de unir los territorios prorrusos del Donbass y la península de Crimea, ya anexada en 2014. Los ultimátums lanzados por Rusia no lograron la rendición de estos soldados. Uno de sus comandantes, Sviatoslav Palamar del batallón Azov, pidió “garantías” de seguridad a los países occidentales para dejar el recinto.

En este contexto, “considero que el asalto propuesto de la zona industrial no es apropiado. Ordeno anularlo”, declaró Putin en un encuentro con su ministro de Defensa, Serguei Shoigu, difundido por la televisión. “Se tiene que pensar (...) en la vida de nuestros soldados y oficiales, no se tiene que penetrar en esas catacumbas y arrastrarse bajo tierra”, prosiguió. “Bloqueen toda la zona de tal forma que no pase ni una mosca”, ordenó.

El ministro Shoigu indicó que unos 2.000 militares ucranianos resisten en ese complejo, refirieron las agencias de noticias AFP, Sputnik y Europa Press. cCasi desde el inicio del conflicto el 24 de febrero, Mariupol ha sido uno de los lugares donde se ha concentrado la ofensiva rusa. Las autoridades locales temen la muerte de más de 20.000 personas en la localidad, debido a los bombardeos, pero también por la falta de agua, comida y electricidad. El ejército ruso controla gran parte de la ciudad desde hace días e incluso permitió la entrada de algunos periodistas occidentales que pudieron contemplar sus calles devastadas.

El Kremlin desestimó que los atrincherados en la planta siderúrgica puedan impedir el regreso de la ciudad a la normalidad. “Los combatientes ucranianos bloqueados en Azovstal no influirán de ninguna manera en la restauración de la vida pacífica en la ciudad”, dijo ayer al mediodía el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por Sputnik.

Durante el asedio, las evacuaciones de civiles fueron esporádicas y a menudo peligrosas. Aun así, la viceprimera ministra ucraniana Irina Vereshchuk anunció ayer que cuatro colectivos con civiles pudieron dejar la ciudad y se espera que otros salgan durante la jornada. Por delante tendrán un recorrido de 200 kilómetros hasta Zaporiyia, salpicado por numerosos puntos de control en medio de una región inmersa en combates. Desde fines de marzo, cuando Rusia retiró a sus tropas del norte y de los alrededores de Kiev, el este y el sur de Ucrania se han convertido en escenario principal de la guerra.

