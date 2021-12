Francisco reclamó “paz y concordia”

En su mensaje navideño, el papa Francisco pidió "paz y concordia" para el mundo y bregó para que las autoridades políticas puedan "pacificar las sociedades devastadas por tensiones y conflictos".

El Sumo Pontífice hizo una suerte de repaso de algunos de los conflictos internacionales más destacados y exhortó a los líderes mundiales a que contribuyan para resolver esas situaciones: Israel y Palestina; Siria; Afganistán; Irak; Yemén; Ucrania; El Líbano; Myanmar; y Etiopía.

"En el ámbito internacional existe el riesgo de no querer dialogar, el riesgo de que la complejidad de la crisis induzca a elegir atajos, en vez de los caminos más lentos del diálogo; pero son estos, en realidad, los únicos que conducen a la solución de los conflictos y a beneficios compartidos y duraderos", sostuvo el Santo Padre.

Y agregó: "Vemos todavía muchos conflictos, crisis y contradicciones. Parece que no terminan nunca y casi pasan desapercibidos. Nos hemos habituado de tal manera que inmensas tragedias ya se pasan por alto; corremos el riesgo de no escuchar los gritos de dolor y desesperación de muchos de nuestros hermanos y hermanas".