Israel designó a un argentino como presidente del Museo del Holocausto

Dani Dayan, diplomático de origen argentino fue designado por el gobierno de Israel como presidente del memorial de la Shoah Yad Vashem, el Museo del Holocausto que está en Jerusalén. Los medios internacionales analizaban en las últimas horas que esta decisión pone punto final a la polémica que había suscitado el anterior primer ministro, cuando propuso a una controvertida figura de la derecha radical.

Dayan fue cónsul de Israel en Nueva York y dirigió el Consejo de Yesha, la principal organización que representa a los colonos israelíes de Cisjordania. El ex primer ministro Benjamin Netanyahu había propuesto previamente como director a Effi Eitam, recuerdan este lunes los medios informativos internacionales. Pero como es un ex militar enrolado en la derecha radical con un historial de polémicas declaraciones sobre palestinos y árabes israelíes, su figura resultaba urticante para la opinión pública.

Investigadores, historiadores y supervivientes del genocidio judío criticaron dicha elección al entender que iba en contra de los valores de este museo, visitado antes de la pandemia por cientos de miles de personas y dignatarios extranjeros.

Según informó la Agencia Judía de Noticias (AJN), Dayan dejó la Argentina a los 15 años, cuando emigró hacia Israel. "Creó una empresa de alta tecnología y luego la vendió, abandonando el mundo de los negocios por la política con la entonces singular misión de salvar el movimiento de

asentamientos y preservar la Tierra de Israel", destacó la AJN.

En 2007 fue elegido para dirigir el Consejo de Yesha. Secular y con dominio del español, el hebreo y el inglés, Dayan consiguió tender puentes entre el Consejo y la corriente principal de Israel, así como con la comunidad internacional.

Como resultado, destacó la AJN, se creó un puesto de enviado especial para él en el consejo, incluso después de que dejara su papel de líder en 2013. Benjamín Netanyahu lo nombró cónsul general de Israel en Nueva York en 2016.