No hay acceso a redes sociales ni WhatsApp en Cuba tras las protestas

La habana

El servicio de internet móvil empezó a restablecerse en Cuba, después de tres días de interrupción tras las manifestaciones del domingo, pero era imposible acceder a las redes sociales y a las aplicaciones de mensajería instantánea con datos móviles.

El acceso a WhatsApp, Facebook y Twitter, a través de las tecnologías 3G o 4G, seguía bloqueado, pero se podía entrar de manera inestable a la red, sobre todo en la calle.

Las redes sociales jugaron un papel movilizador el domingo en las primeras protestas, y han difundido mucha información, una parte desmentida por los medios estatales en la isla.

“Las redes sociales son totalmente agresivas, llamando al asesinato, llamado al linchamiento, al atentado de personas y en particular de personas identificadas como revolucionarias”, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel en una reunión reportada por el Noticiero Nacional de la Televisión. Añadió que “ese discurso que están tratando de montar (en las redes) de que el gobierno cubano está reprimiendo... es una total mentira y una calumnia”, y las acusó de practicar el “terrorismo mediático”.

El martes, el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, acusó a EE UU de llevar a cabo una campaña en Twitter, a través de la etiqueta #SOSCuba, para incitar el malestar social en la isla. Washington llamó el martes al rápido restablecimiento de “todos los medios de comunicación, los digitales y los no digitales”. “Cerrar el acceso a la tecnología, cerrar los canales de información, eso no hace nada para responder a las necesidades y legítimas aspiraciones del pueblo cubano”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Ayer, en un clima tenso, la presencia policial y militar fue reforzada en torno al Capitolio, sede del Parlamento, y otros puntos de la capital.

Cerca del Capitolio marcharon el domingo miles de cubanos al grito de “tenemos hambre” y “abajo la dictadura”, y ayer el lugar permanecía cercado por patrulleros, ya que nuevas convocatorias a manifestarse en esa área circularon en las redes sociales que lograron sortear el “apagón” informativo.

Un hombre murió y más de un centenar de personas fueron detenidas durante las protestas del domingo y el lunes contra el gobierno comunista, que ayer autorizó de manera temporal la libre importación de alimentos, medicamentos y productos de aseo personal, para viajeros.

Entre los más de 100 detenidos por las protestas y cuyo paradero se desconoce, están la periodista Camila Acosta, corresponsal del diario español ABC y acusada de delitos contra la seguridad del Estado, y la popular youtuber dina Stars, a la que la policía fue a buscar mientras daba una entrevista virtual desde su casa con un medio español.

Los cubanos no paraban de quejarse ayer por la falta de acceso a las redes sociales. Alejandro Cordovi, un trabajador independiente, descartó que las redes sean solo “cosa de política”. “Mucha gente las tiene para hablar con sus familiares y para trabajar”, agregó.

Por la mañana, “me pude conectar a todas las páginas”, contó por su lado Lenna Estévez, un ama de casa de 26 años. “Vi los videos de las cosas que pasaron (protestas). Todo, todo”, remarcó enfática. Pero después no se pudo comunicar con su madre, recordando que el día de las protestas recién tuvo noticias de ella después de la medianoche.

Tras las duras sanciones impuestas por el expresidente estadounidense Donald Trump, que incluyeron la cancelación del servicio postal, internet es el medio más económico para que los cubanos de la isla se comuniquen con los más de dos millones de compatriotas que viven en EE UU.

El bloqueo de las redes ocurrió el domingo después de que miles de personas salieran espontáneamente en unas 40 ciudades cubanas para protestar por la escasez de alimentos, medicamentos y los rutinarios cortes de luz que azotan la isla.