Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus tuvo 100% de eficacia en adolescentes

El laboratorio Pfizer anunció esta mañana que los ensayos de su vacuna contra el coronavirus arrojaron un 100 por ciento de efectividad en adolescentes de entre 12 y 15 años. El estudio de Fase 3 fue realizado en 2.260 adolescentes, que mostraron una mejor respuesta inmunológica que los voluntarios de entre 16 y 25 años.

"Los datos de primera línea de 2.260 adolescentes demostraron altas respuestas de anticuerpos y 100% de eficacia contra #COVID19 y que la vacuna fue bien tolerada", informó la reconocida firma.

La vacuna BNT162b2, aprobada para su uso en la Argentina, también está siendo testeada en niños de entre 6 meses y 11 años.

"Compartimos la urgencia de expandir la autorización de nuestra vacuna para usarla en la población de menores de edad y estamos impulsados por la información obtenida de los ensayos clínicos en adolescentes de entre 12 y 15 años", subrayó el presidente y CEO de Pfizer, Albert Bourla.

Y agregó: "Planeamos remitir esta información a la FDA (Food and Drug Administration, de Estados Unidos) como una enmienda propuesta a nuestra Autorización de uso de emergencia en las próximas semanas y a otros reguladores de todo el mundo, con la esperanza de comenzar a vacunar a este grupo de edad antes del inicio del próximo año escolar", en el hemisferio norte.

Por su parte, el director ejecutivo y cofundador de BioNTech, Ugur Sahin, remarcó el deseo de volver a "una vida normal, especialmente para los chicos".

"Los resultados iniciales sugieren que los niños están particularmente bien protegidos por la vacunación, lo cual es muy alentador dadas las tendencias que hemos visto en las últimas semanas con respecto a la propagación de la variante B.1.1.7 en el Reino Unido. Es muy importante permitirles volver a la vida escolar diaria y encontrarse con amigos y familiares mientras los protege a ellos y a sus seres queridos", añadió.

Todos los participantes del ensayo continuarán siendo monitoreados por Pfizer y BioNTech para la protección y seguridad a largo plazo durante dos años adicionales después de su segunda dosis.

