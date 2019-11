Evo dijo que retira su candidatura, pero debe terminar su mandato

El ex presidente de Bolivia Evo Morales afirmó ayer, por primera vez, que está dispuesto a retirar su candidatura a la jefatura del Estado y reclamó que le permitan continuar el mandato que se interrumpió con su renuncia hace ocho días.

“No sé por qué están asustados con Evo, no quieren que participe; está bien, todo por la vida, por la democracia; retiro mi candidatura, pero deberían dejarme terminar mi mandato”, dijo Morales en la Ciudad de México, en una entrevista con la televisora catarí Al Jazeera.

Apenas 24 horas antes, en una entrevista con la BBC británica, el ex mandatario había dicho: “Tengo todo el derecho de participar en las elecciones, pero dicen no Evo, no Evo; ¿por qué tienen miedo a Evo?”, según reprodujo el diario paceño Página Siete.

Morales está asilado en la Ciudad de México desde el martes pasado, dos días después de que renunciara a la Presidencia ante la falta de apoyo de numerosas organizaciones afines y de las Fuerzas Armadas.

El ex presidente boliviano tenía mandato hasta el 22 de enero próximo.

Pedido de la Iglesia

La Iglesia católica de Bolivia llamó ayer al Gobierno interino, a todos los partidos políticos y a la sociedad civil a un “diálogo” para poner fin a una crisis en la que está inmerso el país y que se tornó más violenta tras la renuncia de Evo Morales, presionado por la oposición y las fuerzas armadas.

Los obispos bolivianos, en coordinación con la Unión Europea y Naciones Unidas, llamaron a un diálogo para “pacificar el país, y consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones generales y los vocales para un nuevo Tribunal Supremo Electoral”.

“El diálogo es el camino apropiado para superar las diferencias entre bolivianos”, dijo el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Aurelio Pesoa, en conferencia de prensa. “Celebrar elecciones transparentes es el mejor camino para superar las diferencias”, agregó. Al mismo tiempo, Pesoa llamó a los medios de comunicación y “líderes de opinión” a “bajar el tono de las declaraciones públicas para facilitar el diálogo y el entendimiento entre todos”.