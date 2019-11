Nueva amenaza de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que subirá “los aranceles aún más” a las importaciones de China si no se llega a un acuerdo comercial con la potencia asiática, para poner fin a una guerra comercial que sacude los mercados y daña el crecimiento económico en todo el mundo.

“Si no logramos un acuerdo con China, simplemente subiré los aranceles aún más”, dijo Trump en una reunión con su gabinete presidencial en la Casa Blanca, informó..

“China va a tener que hacer un acuerdo que me guste. Si no, ya está”, remarcó el mandatario republicano, mientras delegaciones chinas y estadounidenses tratan de llegar a un acuerdo sobre su intercambio comercial y poner fin la guerra económica.

Washington y Beijing libran una guerra comercial desde junio de 2018, cuando Trump anunció la aplicación de tarifas a 50.000 millones de dólares en productos chinos con el objetivo de equilibrar una balanza comercial negativa para su país.

Desde entonces, ambas naciones aplicaron varias tandas arancelarias.