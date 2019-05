Trump advirtió a Irán que “nunca” vuelva a amenazar a EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy a Irán que “nunca” vuelva a amenazar a su país y le advirtió que si quiere pelear, será su “fin oficial”.

“Si Irán quiere pelear, ese será el fin oficial de Irán; ¡nunca amenaces a Estados Unidos de nuevo!”, escribió Trump ayer en Twitter.

Lo hizo horas después de que el comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución, Hosein Salamí, dijera que Irán no teme una guerra, pero Estados Unidos sí.

“Nosotros no buscamos la guerra, pero tampoco la tememos”, afirmó Salamí en un discurso durante una ceremonia militar.

“Esta es la diferencia con ellos, que tienen miedo de la guerra y no tienen voluntad para ella”, agregó el oficial. Advirtió además que Medio Oriente puede convertirse en un “polvorín” para Washington.

EE. UU. decidió desplegar en el Golfo Pérsico un buque de asalto anfibio, un portaaviones, bombarderos y misiles tras denunciar que detectó “indicios” de planes ofensivos de Irán contra sus fuerzas en Medio Oriente.