"Vamos a seguir en las calles hasta que logremos la libertad”

Venezuela es un país atravesado por una profunda grieta que parte en dos a la sociedad y que se refleja en una difícil situación social y económica, pero también política. Por un lado, el autoproclamado presidente interno, Juan Guaidó, dijo ayer que "nadie se irá de las calles hasta lograr la libertad del país". Lo hizo frente a una multitud que se reunió para manifestarse en contra del presidente Nicolás Maduro, mientras él encabezaba una "contramarcha" en otro punto de la ciudad y ante una muchedumbre, donde anunció que adelantará las elecciones parlamentarias.

El líder opositor convocó a dos marchas, una para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria, cuya fecha anunciará próximamente, y la otra para el 12 de este mes, a la que denominó "Día Nacional de la Juventud".

Además, dijo que Maduro "se quedó absolutamente solo" y prometió seguir con las protestas: "Los que hoy usurpan el poder, que creen que una banda los hace presidente, apostaron porque se disipara la alegría porque no íbamos a continuar en las calles".

Anteriormente, el jefe del Parlamento venezolano informó que se conformó una "coalición de ayuda humanitaria" con centros de acopio desde Cúcuta (Colombia) y Brasil.

"Hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de muerte", dijo desde una tarima en una plaza del este de Caracas donde se celebró una manifestación en respaldo al reconocimiento del Parlamento Europeo a Guaidó.

El opositor también indicó que habrá un centro de acopio en una isla del Caribe, aunque no detalló cuál, y señaló que esta ayuda empezará en los próximos días. Aseguró además que este primer apoyo irá a la población más "vulnerable" y que los militares serán quienes tengan en sus manos la decisión de que entre esta ayuda a Venezuela.

"Y además en los próximos días le estaremos pidiendo respaldo al pueblo de Venezuela para que efectivamente pueda ingresar toda esa ayuda humanitaria", agregó al tiempo que advirtió que no será sencillo.

La respuesta de Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer sábado la convocatoria a una consulta nacional a través de "cabildos bolivarianos abiertos" para proponer el adelanto de las elecciones legislativas.

"¿Quieren adelanto de elecciones? ¡Vamos a elecciones!", arengó Maduro a sus seguidores, asegurando, sin embargo, que podrían convocarse esos comicios en consenso con la oposición "en un diálogo".

"Vamos a elecciones parlamentarias. Estoy de acuerdo que se relegitime el poder legislativo", aseguró en un masivo acto chavista en Caracas.

El Parlamento es el único poder que la oposición controla en el país petrolero, después del arrollador triunfo que obtuvo en las elecciones de diciembre de 2015, origen del actual conflicto de poderes.

Maduro ha descartado la celebración de elecciones presidenciales, al asegurar que acaban de realizarse en mayo de 2018, cuando fue reelegido en un proceso boicoteado por los principales partidos opositores por considerarlo fraudulento.

Además, anunció la apertura de una inscripción para que cualquier ciudadano se pueda alistar como miliciano e integrarse formalmente en el Ejército.

Los anuncios de Maduro tuvieron lugar durante una concentración en la avenida Bolívar convocada con motivo del 20º aniversario de la primera asunción de Hugo Chávez como presidente de Venezuela.

Maduro también afirmó que el "golpe de Estado fracasó" y llamó a los jefes y líderes de la oposición a abandonar el camino del "intervencionismo yanqui", a llamar "a la guerra" y a la "intervención militar".

Maduro concluyó la concentración chavista en Caracas realizando un juramento de "compromiso de sangre de vida" con sus simpatizantes para "defender la patria, mantener la unión cívico militar y derrotar el intervencionismo imperialista”.