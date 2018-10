Un tren arrolló a una multidud en India: al menos 50 muertos

Al menos 50 personas murieron este viernes y decenas resultaron heridas por el atropello de un tren en el oeste de la India, cuando miles de personas que celebraban una festividad religiosa cerca de un paso a nivel no se percataron de su llegada.

“En estos momentos sabemos que hay más de 50 muertos (…) y muchos más heridos”, informó Lakhbir Singh, comisario adjunto de la Policía de Amritsar, en el estado de Punyab, donde ocurrió el accidente.

#AmritsarTrainTragedy : Atleast 50 people feared dead after speeding train mowed down the people who were standing on Railway Tracks to watch burning of Ravaan statue in #Amritsar. This is totally negligence of authorities! Why were they allowed to stand at danger zone!!! pic.twitter.com/W6ZD2iLBfz