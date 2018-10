Jair Bolsonaro ya se ve ganador en la segunda vuelta presidencial en Brasil

El ultraderechista Jair Bolsonaro, favorito en las encuestas electorales para la segunda vuelta en Brasil, aseguró ayer que tiene “una mano en la banda presidencial”, durante una visita a la Superintendencia de la Policía Federal en Río de Janeiro. “Puede que no llegue hasta allá, pero tenemos una mano en la banda presidencial. No nos van a quitar 18 millones de votos desde ahora y hasta dentro de dos domingos, no nos va a quitar eso”, agregó el candidato del Partido Social Liberal (PSL).

Bolsonaro afirmó tener “un profundo respeto por la Policía Federal” a quien quiso visitar para “agradecer el trabajo que hicieron por su seguridad” y confirmó que decidía si viaja mañana jueves a San Pablo para un nuevo reconocimiento médico, que podría liberarlo para los debates televisivos.

El candidato ultraderechista, víctima de un atentado con arma blanca el 6 de septiembre pasado, subrayó la importancia de su lesión y dijo: “Fue una puñalada y no una rinitis”.

“Los médicos dicen que sobreviví por un milagro, tengo muchas ganas de vivir y de disputar las elecciones”, afirmó.

En sus declaraciones a los medios a la salida de la Policía Federal, Bolsonaro también tuvo palabras para sus adversarios políticos del Partido de los Trabajadores (PT), a quienes llamó “amantes de la dictadura de Cuba o Corea del Norte” e instó a que mostraran “lo bueno que hubo en estos 13 años en los que gobernaron”.

En la última encuesta de Ibope, publicada el martes, el representante del PSL tiene el 59% de intenciones de voto contra el 41% de Haddad (PT), heredero del ex presidente Luiz Lula da Silva, preso por corrupción.

Antes de acudir a la Superintendencia de la Policía Federal, Bolsonaro, se reunió con el Arzobispo de Río de Janeiro, Dom Orani Tempesta, con quien firmó “un compromiso en defensa de la familia”, según manifestó en un breve discurso en el que no permitió preguntas.

Bolsonaro sobre Haddad

En la conferencia de prensa improvisada, el ex capitán del Ejército dijo que no lo asusta una campaña más agresiva del PT en este último tramo. “¿Ellos pueden agredirme, pero ¿por qué no hacen un mea culpa? Creen todavía que Lula es un preso político”. Con todo, el diputado ultraderechista no se anima a participar de un debate con el contrario. “Va a depender de la evaluación médica” insistió, mientras sus colaboradores dejaban trascender que la negativa a debatir con Haddad “es un asunto estratégico”.

La única vez que estuvo en TV con sus rivales reveló dificultades para oír y replicar las críticas de sus propuestas y mensajes. Esta vez, ante la prensa, optó por agredir a su oponente: “No quiero debatir con un poste puesto por Lula”.