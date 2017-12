Tenso encuentro entre Oscar Aguad y los familiares de tripulantes del ARA San Juan

Un día después de que la Armada diera por terminada la fase de rescate del submarino ARA San Juan, el ministro de Defensa Oscar Aguad se reunió este viernes por primera vez con los familiares de los 44 tripulantes.

Fue en la base naval de Mar del Plata y hubo gritos y acusaciones. Una frase se destacó: “Nosotros sabemos que están vivos”.

El presidente Mauricio Macri finalmente no les grabó un mensaje a los familiares pero envió a Aguad con la noticia aún caliente del día anterior, cuando el vocero de la Marina, Enrique Balbi, confirmó que ya no había esperanzas de rescate.

Este escenario avivó la bronca de algunos, entre ellos quienes decidieron enfrentar a la Armada en la Justicia.

La hermana de un tripulante le dijo al funcionario: “Es su compromiso hacia el país y hacia esa gente. Son 44 que están dando la vida por usted y por todos. Y la obligación de usted, como la del señor González [Gabriel, el jefe de la base, contacto directo con los familiares] era estar acá. A nosotros no nos sirve de nada que usted haya venido un día, el día 15 [de noviembre] y hoy. No nos sirve”.

Otra pariente lanzó: “Los han condenado a la muerte. Ustedes son los culpables de todo esto. Mentira tras mentira”.

Al ministro Aguad casi no se lo podía escuchar entre las voces del reclamo. Y el ambiente terminó de empeorar cuando otra mujer le dijo: “La Armada dice que no abandona a sus marinos. Cortando el rescate, están abandonando a los marinos. O usted quiere que me vaya al medio de mar a buscarlo para llorarlo”.

“Nosotros sabemos que están vivos”, repetían algunos familiares. También se escuchó: “Había 5, 4 estudiantes que no tenían que estar ahí” en el submarino.

El funcionario enviado por Macri alcanzó a decir: “Lo único que hemos hecho hasta ahora es buscar el submarino. Encontrar las culpas, la responsabilidad, es una etapa que se va a iniciar ahora. No queríamos mezclar etapas. Queríamos buscar el submarino y lo vamos a encontrar”.

“La esperanza es encontrarlo”, repitió. Y entonces otra de las familiares, la que más participó en el encuentro, retrucó: “Usted utiliza mal la palabra ‘esperanza’. Si usted la separa, viene de la palabra ‘esperar’, y esperar trae desolación, angustia. Es la fe, la fe que tenemos todos de que están vivos”.

La misma mujer le preguntó a Aguad si es padre y la respuesta descolocó a varios: “No solamente tengo un hijo: yo perdí un hijo, señora. Yo sé lo que es el dolor”.