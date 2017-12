Cuatro indicios pendientes de verificación

La Armada Argentina dijo este viernes que el operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan cubrió ya “prácticamente el 100 %” del área de trabajo prevista, pero aún no se identificaron rastros de la nave que desapareció hace 16 días. Sí se produjeron seis “contactos”, de los cuales dos fueron descartados y cuatro permanecen pendientes de verificación.

El portavoz de la fuerza, Enrique Balbi, informó además que ya no hay en la zona de operaciones equipos de rescate; sólo quedan en el lugar dispositivos de localización.

En los últimos días, dijo Balbi, el equipo multinacional en operaciones de búsqueda (siguen colaborando Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Brasil y Rusia) registró seis contactos, pero dos de ellos ya fueron descartados.

Un “contacto” es una señal detectada por un equipo de rastreo en las profundidades del océano que podría corresponderse o no con la presencia del submarino perdido. Esos contactos requieren una verificación, explicó el vocero de la Armada, mediante otra nave con un sensor diferente.

Uno de los contactos descartados corresponde a un buque chino hundido en 2000 por su propia dotación. Ese barco se encuentra a 200 metros de profundidad y ya forma parte de las cartas náuticas de la zona, explicó Balbi.

El segundo contacto dejado de lado, ubicado a 170 metros bajo el agua, corresponde a otro barco pesquero. Este último no registrado hasta el momento.

Por los cuatro contactos restantes se está a la espera de una verificación que realizarán los minisubmarinos estadounidenses y rusos con capacidad para sumergirse y registrar imágenes, según indicó Balbi. “Usamos todos los medios para encontrarlo”, sostuvo. “Lo importante es estar con los familiares” de los 44 tripulantes.

El jueves por la tarde la Marina comunicó que daba por terminada la fase de rescate, tras 15 días. Esto implicó que ya no quedan esperanzas de hallar sobrevivientes.

Sobre esto, Balbi señaló que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y las condiciones desfavorables se tiene una situación no compatible con la vida humana. Cuando se le pidieron explicaciones acerca de lo que indicaba la Armada días atrás sobre la imposibilidad de establecer un tiempo máximo de sobrevida al no conocerse las condiciones en la que estaba el ARA San Juan, Balbi señaló que eso fue antes de que se conociera la novedad sobre la explosión registrada en la zona donde el submarino fue ubicado por última vez.