Condenan a 48 años de prisión al líder del “Clan Benítez” por torturar a dos mujeres

El líder del denominado “Clan Benítez”, Fernando Benítez, fue condenado ayer a la pena de 48 años de prisión por haber abusado sexualmente y torturado a dos mujeres a las que mantuvo cautivas el año pasado, con la colaboración de su madre y de su hermano en su casa de Bahía Blanca.

En el mismo juicio, llevado adelante por el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de esa ciudad, fueron condenados a 13 años de prisión la madre de Benítez, Nélida Esther Llanos (66), y su hermano, Gonzalo Benítez (26), como partícipes necesarios de la privación ilegal de las mujeres.

No obstante, ambos permanecerán en libertad hasta que la sentencia quede firme.

Los jueces condenaron al líder del clan familiar como autor de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada, tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género y abuso sexual con acceso carnal reiterado en concurso real” en perjuicio de Aldana García (18) y de Andrea Santa Cruz (23), quienes habían sido sus parejas.

Tras escuchar las penas, la abogada de García, Viviana Lozano, consideró que se trata de un “fallo histórico” en un caso de violencia de género.

La condena impuesta por los magistrados Ricardo Gutiérrez, Hugo De Rosa y Claudia Fortunatti es apenas menor a la requerida por la fiscal de Delitos Sexuales del juicio, Marina Lara, quien en su alegato había solicitado que se condene a 50 años de prisión al mayor de los Benítez.

En tanto, los jueces absolvieron al mismo acusado por el delito de “suministro gratuito de estupefacientes” a las víctimas.

Al concluir la audiencia, la fiscal Lara dijo estar “conforme” con el veredicto y la elevada pena impuesta al líder del clan, debido a la gravedad de los hechos cometidos.

“Los hechos han sido sumamente aberrantes, inhumanos, no hay forma de calificar un comportamiento de estas características”, expresó la representante del Ministerio Público bahiense.

En el caso de la madre y el hermano de Benítez, la fiscal también se mostró conforme, ya que el tribunal dictó una pena mayor a la que ella había requerido, 11 años y medio, aunque no avaló la inmediata detención.

En representación de Fernando Benítez asistió su defensor oficial, Germán Kiefl, quien en su alegato había solicitado al tribunal que no le impusiera una pena superior a los 25 años de prisión y que considere como atenuante que era consumidor de drogas.

Por su parte, los defensores oficiales Sebastián Cuevas, en representación Llanos, y Carlos Carnevale, patrocinante de Gonzalo Benítez, habían pedido sus absoluciones por considerar que actuaron por “temor” a Fernando Benítez.

La investigación de los hechos se inició el 26 de marzo del año pasado, cuando García logró escapar de la vivienda de la familia Benítez donde había estado secuestrada y había sido sometida a abusos sexuales.

Durante la investigación llevada a cabo por la fiscalía se determinó que ambas mujeres habían sido pareja de Fernando Benítez, que las dos habían sido capturadas y que “estaban permanentemente amenazadas de muerte”.

Para la fiscal Lara el propósito del líder del clan “era darles muerte”, ya que ambas presentaban golpes en la cabeza y en el cuerpo y mordidas de un perro pitbull que estaba en la finca.

También dio por probado que el hombre obligaba a las mujeres a tener relaciones sexuales y que incluso a una de ellas la “penetró con un destornillador, previo a calentarlo”.