Femicidio: un hombre mató a su ex pareja y se suicidó

Una mujer fue asesinada de un escopetazo frente a sus dos pequeños hijos en su casa de la ciudad de Santa Fe por su ex marido, quien tenía una prohibición de acercamiento y se suicidó tras el ataque, con lo que ya suman 80 los femicidios reportados en 2019 en todo el país, informaron ayer fuentes policiales. Los voceros dijeron que la víctima iba a recibir ayer un botón antipánico para poder alertar a las autoridades ante alguna situación de riesgo, ya que días atrás había denunciado a su ex pareja por violencia de género.

La mujer asesinada se llama Rocío Serrano (29), mientras que su ex pareja era Alberto Vilella (34), quienes eran padres de dos niños de 2 y 9 años que presenciaron el hecho y uno de ellos fue quien alertó a un familiar y le dijo: “Papá mató a mamá”.

De acuerdo con lo informado, el episodio ocurrió anoche, cuando Vilella llegó poco antes de la medianoche a la casa, del barrio La Loma, en el noroeste de la capital santafesina, donde Serrano vivía con los dos niños.

El hombre rompió la puerta y, armado con una escopeta calibre 12, increpó en duros términos a su ex esposa, tras lo cual le efectuó un disparo desde corta distancia, que le habría ingresado por la nuca.

Tras cometer el ataque, Vilella se disparó con la misma arma en la zona craneana y murió en el acto, agregaron los voceros consultados. Vilella residía desde hacía tres o cuatro días en la casa de sus padres, situada a unas cinco cuadras de la que antes había habitado con su familia. Tras el hallazgo de los cadáveres, el hermano de la mujer alertó a la policía, que a su vez dio aviso a la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Ana Laura Gioria.

En diálogo con medios locales, Serrano contó que su sobrino lo alertó de lo que había sucedido y que cuando ingresó a la vivienda halló a su hermana “tirada y a él también, tirado, con la escopeta”. El hombre contó que Vilella “se drogaba mucho y en los últimos tiempos lo hacía delante de los chicos, y eso a ella le molestaba mucho”. En declaraciones a radio Universidad, Serrano añadió que Vilella “ya la había amenazado con un revólver, que la iba a matar, entonces, (Rocío) fue e hizo la denuncia. El no se podía acercar, pero con la excusa de los chicos venía seguido”.