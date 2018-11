Absueltos por femicidio, pero condenados por venta de drogas

Matías Farías (25 años) y Pablo Offidani (43) fueron condenados a 8 años de prisión por venta de drogas, en el marco del juicio oral por el femicidio de Lucía Pérez. El tercer acusado, Alejandro Maciel (61), fue absuelto y excarcelado.

Los acusados fueron absueltos por el abuso sexual y el femicidio de la joven de 16 años, que fue drogada, violada y asesinada en 2016 en Mar del Plata.

Marta, la madre de Lucía, recibió la sentencia de la justicia marplatense con mucho pesar. “Los condenaron por la tenencia de drogas y no por la muerte de Lucía. Es una vergüenza”, sostuvo. Además, adelantó que van a apelar la sentencia en el Tribunal de Casación. “No vamos a bajar los brazos”, indicó.

La justicia dispuso que los dos condenados paguen una multa de $135.000. Los jueces también solicitaron que se investigue el accionar de la primera fiscal del caso, la doctora María Isabel Sánchez, quién después fue apartada de la investigación.

Sánchez brindó una conferencia de prensa cuatro días después del crimen de la menor, que fue asesinada el 12 de octubre de 2016, en la que aseguró que la joven de 16 años fue víctima de “una agresión sexual infrahumana” y que había sido “empalada” por un hombre en complicidad con otros dos sospechosos. Tiempo después se tomó una licencia psiquiátrica y luego fue apartada de la causa.

La familia espera los argumentos del fallo para saber cuáles fueron los motivos que llevaron al Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 a absolver a todos los acusados en lo que respecta al homicidio de la joven.

El fiscal Daniel Vicente había pedido prisión perpetua para Farías por considerarlo culpable de “abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio, con el agravante del suministro de estupefacientes a una menor”.

Para Offidani había solicitado 18 años de cárcel al considerarlo “partícipe necesario” del mismo delito, y retiró la acusación por “encubrimiento agravado” que pesaba contra Maciel, sindicado como quien lavó el cuerpo de la menor.

Los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale consideraron que no hubo elementos suficientes para que comprobar que Lucía fue violada y asesinada.

“Es una vergüenza y una fantochada. Este tribunal no entiende nada de violencia de género”, dijo Guillermo Pérez, el padre de Lucía, tras conocerse el fallo. También fue crítico con la actuación de la primera fiscal del caso y la acusó de “arruinarle la Justicia a Lucía”. “No nos esperábamos esto, esperábamos una condena mayor”, sostuvo.