Un alumno hirió a otro con una tijera

Un alumno de secundaria apuñaló a otro con una tijera durante una pelea en el aula, en el colegio San Francisco de la capital cordobesa. La víctima, un joven de 14 años, se encuentra internado en estado reservado con una herida en el cuello.

Según precisó el abogado de la institución, Mauricio Gordo, los compañeros que fueron testigos se sorprendieron por la reacción violenta: "No era una pelea para que pase a mayores. El nene que está internado le tira un manotazo en contra del otro y en represalia, en vez de devolver manotazo, manotea una tijera", dijo Gordo.

Y añadió: "No son chicos que hayan tenido un encontronazo antes".

El adolescente herido recibió la puñalada justo detrás de la oreja. Perdió mucha sangre y debió ser operado dos veces en el sanatorio San Justo de la ciudad, donde permanece en terapia intensiva, aunque con evolución favorable.

El otro chico, en tanto, fue asistido por psicólogos de la institución.

Lucio, un preceptor del colegio que asistió al chico lastimado, también describió el momento con asombro. "Nos informan que estaba sucediendo algo, no se entendía bien. Cuando me voy acercando al tumulto de alumnos empiezo a ver muchísima sangre y un estudiante agarrándose el cuello ensangrentado", relató.

"Veo que la gravedad era tremenda. Automáticamente empiezo a los gritos y le tapo la herida. Presiono con la mano y me quedé ahí presionando hasta que se acercaron otros compañeros. Contuvimos la hemorragia y lo subimos a la ambulancia", agregó.

Hay versiones distintas sobre el lugar donde se desarrolló la pelea. Testigos del hecho afirman que ocurrió dentro del aula, mientras que desde el colegio sostienen que se desarrolló en un pasillo de la institución. Aseguraron además que las familias de los alumnos "se acompañan mutuamente en lo sucedido, como así también la comunidad educativa".