Alexis Mac Allister rompió con la novia de toda la vida por flecharse con la mejor amiga

La separación de Alexis Mac Allister de su pareja de toda la vida, Camila Mayan, en medio de un momento fenomenal en la carrera del futbolista, sorprendió a todos. Y más aún por las formas: el timidón ladero de Lionel Messi en el Mundial había dejado a la pareja que conoce desde su adolescencia, por su mejor amiga.

Y en medio de las Fiestas. Ahora, salieron a la luz nuevas revelaciones sobre cómo habría sido la separación: Yanina Latorre contó que se encontró a Mayan en un shopping “súper triste”, comiendo sola, y se le acercó. “Es una nena, de la edad de Lola”, se compadeció la panelista, quien también, claro, es mujer de un futbolista.

Y entonces, pasó a escuchar su triste historia. “Ellos pasaron Navidad, viajó a Londres con él a buscar sus cosas, y a los dos o tres días le dijo que no la quería más. Ellos no estaban en crisis ni tenían ningún problema”, relató Latorre. “Ahora que lo pienso él estuvo frío durante el Mundial, distante, pero no lo quería molestar”, le dijo Camila a Yanina en la mesa del Patio Bullrich.

Alexis también le pidió que mantuviera la ruptura en silencio cuando la dejó durante las Fiestas: ahora, la ex de Alexis llega a la conclusión de que lo que no quería era hacer olas en el inicio de su relación con Ailén... Dato clave es que Cami le contó a Latorre que Mac Allister “tampoco le dijo de la existencia de la otra chica, Ailén Cova, que es la mejor amiga desde la infancia de él”.

“Estuvo cinco años de novia con Mayan, eran del mismo grupo de amigos y hace tres años vivía en Brighton porque él jugaba en Inglaterra”, contó Latorre. “Ella se aguantó los primeros pasos de él en el fútbol, el chico es un amor, de una familia divina, los padres se portaron muy bien”.

Por eso, “ella nunca se lo hubiera imaginado”. Se encontró de repente soltera, sola, en Inglaterra, sin perspectivas de futuro y sin saber qué había ocurrido.

Para colmo, Mac Allister ocultaba hasta entonces a Ailén. “A ella le hubiera gustado que él le diga le verdad, que se enamoró de otra, porque para ella hubiese sido más fácil el duelo”, reveló la panelista sobre la reacción de la joven.

Según la panelista de “LAM”, la contundente frase que Mac Allister le dijo a Mayan fue “que no la quería más”. “La influencer jamás se imaginó este desenlace ya que el jugador la dejó por Ailén, su mejor amiga de la adolescencia. Sin embargo, en la charla del ‘adiós’, él pasó por alto este dato”, insistió Yanina. Latorre dejó en claro que Mayan se enteró del nuevo noviazgo a través de los medios: Cova ya habría hecho las valijas para irse al balneario de la costa sur inglesa, donde juega Alexis.