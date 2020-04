Ya comenzó la vacunación antigripal en el distrito y en la región

Ya comenzó la vacunación contra la gripe en el presente mes. Las personas que deben vacunarse son: embarazadas, madres recientes, niños de 6 a 2 años, trabajadores de la salud, mayores de 65 años.

En el caso de las personas entre 2 y 64 años que tengan algún factor de riesgo como obesidad, síndromes genéticos, enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatías, diabéticos, inmunosuprimidos, oncológicos o patología renal, tienen que portar indicación médica respectiva.

Los interesados pueden acercarse al hospital municipal o a la salita de su barrio o pueblo.

Los niños y embarazadas se vacunan de 8 a 12hs, los adultos mayores de 13 a 17 hs.

El doctor Jorge Herce, oriundo de Viamonte y actual director de Región Sanitaria III, en diálogo con Democracia, explicó que el viernes último se hizo una segunda entrega de vacunas antigripales y aclaró que se siguen priorizando los grupos de riesgo.

“Ayer (por el viernes) la retiraron todos los distritos de la Región. Esta es una segunda etapa de entrega de varias. Además, la programación de la vacunación durante la cuarentena no debe ser la habitual, ya que no es una campaña de vacunación sino que es dirigida, particular, tratando de evitar que la gente concurra masivamente a los lugares de vacunación. Para lograrlo hay recomendaciones”, manifestó.

.

Los primeros

Recordó que los grupos de riesgo iniciales para los cuales están dirigidas estas primeras entregas son: personal de salud y mayores de 65 años, para luego ir avanzando por los otros grupos. “La idea es hacer una vacunación escalonada. Estamos a tiempo para hacerla adecuadamente y con pautas que han emitido los ministerios de salud de Nación y Provincia, con recomendaciones sobre cómo debería hacerse esta vacunación, en el presente contexto de cuarentena”, dijo.

El doctor Herce remarcó que la vacuna es contra la influenza, contra la gripe y no protege contra el coronavirus.

“Es necesario insistir en que las medidas se tomen en cuanto a distanciamiento para hacer las colas sean absolutamente respetadas. En cada municipio, se puede consultar telefónicamente en las secretarías de salud en qué lugares están vacunando, con qué metodología, para evitar que la gente tenga que esperar o acumularse en las salas de espera o en las colas. Estas primeras entregas de vacuna siempre han sido para los que están en grupos de riesgo, claramente establecidos”, dijo.

La Región Sanitaria III abarca los municipios de Chacabuco, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junín, Lincoln y Leandro N. Alem.