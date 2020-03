Llegó el nuevo y moderno tomógrafo al Hospital Municipal de Vedia

El martes último, 17 de marzo, la empresa Canon Medical Systems Argentina llevó el tomógrafo nuevo adquirido por la gestión municipal de Leandro N. Alem, cuando era conducida por el exintendente municipal Alberto Conocchiari, y que comenzará a funcionar con el Gobierno municipal al mando del actual intendente Carlos Ferraris.

Según lo informado desde el municipio, no se trata de un tomógrafo común y corriente, se trata de un Aquilion Start, de la marca Canon (ex Toshiba) dotado de la más alta tecnología en este tipo de aparatología médica.

“Es el primer tomógrafo de este tipo que existe en todo el país, por lo que transforma a la salud pública del distrito de Alem en vanguardista a nivel regional”, dijeron las autoridades comunales sobre el nuevo equipo.

Esta flamante adquisición le suma a las incorporaciones de la UTI (Unidad de Terapia Intensiva), laboratorio, ambulancias 0 km y desfibriladores automáticos municipales, todo sin haber generado ninguna deuda para el municipio. La llegada del nuevo aparato se vio demorada unos días debido a que se trata de un equipo importado, y debieron realizarse trámites correspondientes en Aduana para que pueda ingresar al país.

Pese al momento crítico que atraviesa la salud a nivel internacional, Alem sigue apostando al crecimiento para seguir mejorando la calidad de vida de todos los vecinos.

Las autoridades destacaron que el equipo de Radiología ha sido capacitado en un centro de salud de la Región para poder operar este tomógrafo a corto plazo.

En diálogo con el diputado Conocchiari, este manifestó: "Es un día memorable, celebro la continuidad de esta priorización de la salud pública que está llevando a cabo nuestro intendente Carlos Ferraris. Tenemos la convicción de que esto es esencial para cualquier comunidad".

Por su lado, el intendente Carlos Ferraris dejó en claro que "la salud pública y el bien de nuestros vecinos es la prioridad para esta gestión municipal".

Conocchiari

El diputado provincial y exintendente de Alem, Alberto Conocchiari, se refirió a la llegada del tomógrafo y a las medidas tomadas por Ferraris con respecto a las tareas de prevención del COVID-19 (coronavirus).

Refiriéndose a la nueva adquisición en materia de salud, expresó su satisfacción por esta gran innovación: “Celebro este día, me parece un día trascendente. Quizás hoy la coyuntura no nos permita apreciar en su total magnitud este salto de calidad en la atención de la salud, pero es un día memorable. Tenemos convicción sobre que esto es esencial para cualquier comunidad, y en este caso para la de nuestro distrito”.

Terapia intensiva

El legislador provincial destacó el hecho de haber mejorado la salud pública del distrito proveyendo al hospital con mejores instalaciones.

“Yo, ante esta lamentable situación que se ha generado con el COVID-19, y esta pandemia, me interrogo, invito a la gente que lo haga, qué hubiera pasado si nos hubiera encontrado sin una Terapia Intensiva, por ejemplo. Desde luego, que en una situación crítica todos los recursos pueden ser pocos, y por eso se sigue trabajando para afrontarlo con la mayor cantidad de elementos posibles. Pero también se ponen en valor estas decisiones políticas que son oportunas, pero que tienen trascendencia a través del tiempo, y más en momentos difíciles como este”, dijo.

“No es para detenernos, es para pensar en seguir avanzando, simplemente es no dejar de poner en valor lo logrado, porque esta terapia con 6 camas es estar preparados antes de que las cosas ocurran; en realidad desde que está no ha dejado de utilizarse el área de terapia, y las nuevas áreas que se incorporaron al Hospital”, señaló.

Luego se refirió a las medidas tomadas por el Intendente en relación a la precaución por el COVID-19, con las siguientes palabras: “También celebro este esfuerzo que está haciendo con el dictado de medidas preventivas, disponiendo recursos para aumentar insumos, para estar preparados de la mejor manera posible. Y pido a los vecinos que acompañen este esfuerzo municipal, y por supuesto, de Provincia y Nación, pero en este caso lo que sale de las arcas municipales. También esto pone en valor las buenas administraciones, si un municipio no puede pagar los sueldos, tampoco tiene recursos para atravesar las crisis. En cambio, si un municipio está bien administrado y tiene reservas, puede salir al cruce de esto, por lo menos en tanto sean cuestiones que se pueden resolver con dinero”.

Según Conocchiari, se está obrando muy criteriosamente, tomando todas las medidas posibles para acotar el problema. “Me parece que eso merece la toma de conciencia generalizada y el acompañamiento de toda la población con las medidas de prevención estrictas, severas. Aunque moleste, aunque parezca que luchemos contra la mentalidad de que parece que siempre le va a tocar a otro, de que no nos va a dar de lleno en lo personal, pero hay que dejar de lado esas posturas, no dejar que nos gane la soberbia ni la ignorancia y someternos criteriosamente a todas las directivas que se están dando, que yo diría, no son necesarias sino imprescindibles, y es en defensa de la salud y de la vida, propia y de los demás, son solidarias. No se puede construir en comunidad si no nos unimos, pensamos y obramos a conciencia, responsablemente y solidariamente, en una coyuntura como esta, que es difícil y lo va a ser aún más. No se trata de sembrar alarma, no se trata de vivir aterrorizados, pero sí se trata de ser sumamente cuidadosos en lo que esté a nuestro alcance para prevenir”, afirmó.