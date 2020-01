Víctor Aiola: "Los que más tienen deben poner más el hombro"

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, sorprendió con su apoyo a la Ley Impositiva que impulsa el gobierno de Axel Kicillof y, de esta manera, busca mostrar sus diferencias dentro del Juntos por el Cambio. "Me sienta cómoda la situación en la que aquellos que más tengan, sean los que deban poner el hombro en este país que está complicado", dijo en diálogo con Página/12. Se mostró además crítico la política productiva y laboral del gobierno de Macri, aunque justificó que "lo hizo con buena voluntad".

Consultado por Página 12 respecto de si los que más tienen son quienes más deben tributar, Aiola dijo que "sí, en este momento sí. Son años difíciles para el país. A los que más tienen les ha ido mejor en los últimos años, de acuerdo con la macroeconomía. Encima dicen que ellos terminan 'pagando los platos rotos'. Y no, no es así. El empleado común, el carpintero, el jardinero, el albañil, son los que pagan el aumento del dólar. Cuando quieren comprar un paquete de fideos, de sal, están pagando los impuestos y poniendo el hombro. En esta situación difícil, me parece, los que más tienen, deben poner el hombro y hacer un esfuerzo".

Por otro lado, dijo que respalda estas políticas redistributivas "con total sinceridad conmigo mismo, con mis ideales. Me sienta cómoda la situación en la que aquellos que más tengan sean los que deba poner el hombro, en este país que está complicado. Me siento bien con eso, es parte de la ideología de nuestro partido. Por otro lado, considero que el gobernador debe tener las herramientas para poder gobernar. Está bien que nuestros legisladores tengan la posibilidad de dialogar junto al Ejecutivo. Pienso que somos los intendentes los que tenemos que llevar la voz en alto de las negociaciones entre los que estamos en el territorio municipales y quienes están a nivel provincial".

En cuanto a la decisión de los legisladores de Juntos por el Cambio de "trabar" la sanción de la ley, el intendente radical le dijo a Página 12 que "no lo veo como 'trabar', lo veo como analizar. Porque ellos podrían haber bajado y no aprobar el proyecto, y que la ley no sea tratada hasta marzo. En realidad, al no bajar permitieron dar esta nueva instancia. La vicegobernadora dijo que hay posibilidad de llegar a un acuerdo y que se revean algunas cosas. Hay que entender que no podemos estar mucho tiempo con esto porque la provincia de Buenos Aires no puede estar sin presupuesto. Todo el arco político debe ponerse de acuerdo para resolver esto lo más rápido posible".

En otro tramo, Aiola señaló que "Macri y Vidal tomaron decisiones con buena voluntad, creo que Macri confió en sus pares, que eran los empresarios que le iban a dar una mano. Y acá sabemos que esa gente, si te da una mano, te saca la otra. En algunas cosas hemos sido muy confiados. Siempre trataron de hacer las cosas bien. Pero fueron por el camino equivocado en algún momento". Respecto de si ve la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires funcione mejor que en la gestión anterior, Aiola dijo a Página 12 que "la situación es compleja, este es un Ejecutivo que recién comienza, la gobernadora Vidal ha hecho una buena gestión en muchos puntos, otras cosas se han hecho mal. La gente decidió otra cosa a nivel provincial, y nosotros debemos ser muy respetuosos de las decisiones populares. Acompañar y ser una oposición firme con cierto grado de responsabilidad, también. Tenemos que marcar las diferencias cuando las cosas no nos parecen correctas y no poner palos en la rueda".