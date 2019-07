García dijo que no se trata solo de competir

Para Patricio García, precandidato a Intendente por Frente de Todos, las próximas elecciones no son una competencia entre el actual intendente Tellechea (quien va por su relección) y él.

“Yo no compito contra él, hay 0% de ambición personal o ego de mi parte. Si decidí postularme, es por esta realidad que nos toca vivir y deja afuera a una gran parte de la ciudadanía, a nuestros vecinos el día a día cada vez le resulta más duro, no pueden pagar los servicios, con el salario no se llega a fin de mes. Lo que estamos planteando es elegir entre el gobierno que te dijo que iba a hacer una casa y el que la hizo. El que te dijo que iba hacer cuadras de asfalto y el que las hizo", comentó el ex legislador y ex intendente de Ameghino.

Aferrado a la idea de su compañero Mario Madrid (candidato a Primer Concejal por su lista) que promueve "democracia con respeto", el mismo Patricio García asegura que "la única revancha válida es hacer más viviendas de las que entonces hizo, otorgar más servicios, generar más trabajo, público y privado, devolverle la alegría y la dignidad a nuestro pueblo”.

También habló de corregir errores. “Eso particularmente ya lo estamos haciendo desde diciembre del 2015" y afirma, "no queremos ser parte de la grieta, venimos a unir a los ameghinenses. Los vecinos tienen que saber que no están solos, nunca les pregunté ni preguntaré a quién votan. Sólo mirarlos a los ojos y entender que necesitan una respuesta por lo que estaban pasando", afirmó.